Maltempo | ancora neve sullItalia | imbiancate Milano | Genova e Firenze

Allerta Meteo - Scirocco dopo il Burian : ancora NEVE al Nord - Maltempo al Centro/Sud. Nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Un intenso flusso di correnti miti avanza da ovest, andando progressivamente a sostituire la massa d’aria fredda di origine artica giunta sull’Italia nei giorni scorsi, causando tempo instabile nelle regioni Centro-meridionali, ma favorendo ancora nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Maltempo Germania : il Burian porta ancora neve e temperature gelide fino al weekend : In Germania le persone farebbero bene a non considerare nemmeno l’idea di mettere via i vestiti più pesanti. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha dichiarato che oggi, 1 marzo, le temperature non saliranno oltre i -7°C lungo il confine con la Polonia. La temperatura più alta su tutto il Paese, invece, sarà di 1°C: le regioni intorno ai fiumi Mosella e Reno nell’ovest del Paese potranno godersi questo lusso. Anche gran parte della Germania ...

Maltempo : ancora neve in Toscana ma la situazione è sotto controllo : Continua a nevicare su gran parte della Toscana, soprattutto nelle zone centro settentrionali e anche a quote di pianura, ma non si registrano criticità: lo rende noto la Sala operativa della protezione civile, secondo cui nelle prossime ore è previsto un innalzamento delle temperature e l’arrivo della pioggia. In provincia di Arezzo, il tratto della A1 fino a Chiusi è chiuso per formazione di ghiaccio; al lavoro mezzi spargisale della ...

Maltempo Abruzzo : ancora deboli nevicate ma temperature in aumento : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile rende noto che sulla regione sono possibili nevicate nella prima parte della giornata, seguite da un graduale rialzo termico. Al momento sono in atto precipitazioni deboli a carattere nevoso, ma che in alcune località stanno dando origine anche a pioggia congelata. Le temperature sono in rialzo sulle località più elevate e lungo il litorale, mentre nelle zone vallive, a causa della ...

Maltempo : si attenua gelo - fino weekend pioggia e ancora neve : Si attenua il grande freddo, ma pioggia e neve a bassa quota al Nord sono previsti anche per i prossimi giorni. Le temperature aumenteranno soprattutto al Sud, dove sono previsti fino a 20 gradi. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, le nevicate al Centronord "si andranno esaurendo nel corso della prossima notte mentre una nuova perturbazione, venerdì, raggiungerà l'Italia portando occasione per ...

Maltempo - nevica ancora sull'Italia. Stop a 50% dei treni in 5 Regioni - : Viaggeranno solo metà dei regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e il 30% di quelli di Trenord non percorreranno le tratte in Lombardia. Fiocchi bianchi su Firenze, Liguria e ...

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve sull'Italia : Previste deboli precipitazioni nevose fino a quote di pianura e con possibile formazione di ghiaccio al suolo su Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale. ...

Maltempo - ancora neve sull'Italia : imbiancate Milano - Genova e Firenze : La neve è tornata sull'Italia. Milano, Genova e Firenze si sono svegliate imbiancate: sulle strade vi è una coltre bianca di pochi centimetri e sono entrati in azione i mezzi spazzaneve e spargisale. ...

Maltempo - ancora vittime in Europa : due morti in Spagna per neve e gelo - altre vittime in Serbia e Slovenia : Due persone sono morte ieri in Spagna vittime dell’ondata di Maltempo che ha colpito il paese, soprattutto al Nord. Un operaio di 50 anni che stava mettendo in sicurezza una zona boschiva sulla quale si era abbattuta una forte nevicata e’ stato ucciso dalla caduta di un albero nel nord dell’Andalusia. Un altro uomo, di 65 anni, è morto a Galdakao, nel Paese Basco, per una caduta causata dal ghiaccio. Problemi di traffico sono ...

Maltempo - attesa ancora neve : stop ai mezzi pesanti in alcune regioni : Continua il monitoraggio della circolazione lungo le autostrade e le strade principali da parte di Viabilità Italia in vista dell’intensa perturbazione meteorologia con precipitazioni nevose anche a quota di pianura che interesserà le regioni centrali e settentrionali del Paese già da questa sera. Le Prefetture delle regioni Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte,e Campania adotteranno provvedimenti di interdizione alla circolazione ...

Maltempo Campania : domani 1° Marzo ancora scuole chiuse nei comuni flegrei : I sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, hanno decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado con specifica ordinanza per domani, giovedì 1 Marzo. A Bacoli la sospensione si avrà anche venerdì. La decisione è stata assunta dopo il bollettino diramato nel pomeriggio dalla Protezione Civile regionale che prevede per domani mattina precipitazioni prevalentemente nevose e presenza di ghiaccio sulle strade. La proroga della ...

Maltempo : ancora scuole chiuse nelle Marche domani 1° Marzo : La Protezione civile annuncia per oggi una tregua dalla neve e in molte località, in effetti, ha smesso di nevicare. Ma molti sono i Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole o la sospensione delle attività didattiche anche per domani, in vista delle gelate notturne e di una nuova perturbazione prevista per domani. A partire da Ancona, su decisine del Coc. Il sindaco Valeria Mancinelli annuncia la possibile riapertura per venerdì, ...

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve in arrivo sull'Italia - emergenza al Nord | Disagi per chi viaggia - Rfi : 50% dei treni in 5 regioni : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana giovedì circolerà il 50% dei treni regionali: lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana.