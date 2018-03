Maltempo | Aeroporto Bologna | scalo aperto ed operativo nonostante i disagi

Maltempo e gelo in Svizzera : chiuso per neve l’aeroporto di Ginevra : Il traffico aereo all’aeroporto di Cointrin (Ginevra) è sospeso fino a nuovo ordine: le piste sono ricoperte di neve, ha spiegato stamane all’ats un portavoce. L’aeroporto invita i viaggiatori a verificare presso la propria compagnia se il proprio volo è ancora previsto, ma consiglia anche di non recarsi per il momento allo scalo. Le avverse condizioni meteo non sembrano avere condizionato le operazioni all’aeroporto di ...

Maltempo : l’aeroporto di Bergamo predispone il Piano Emergenza Neve : Scatta questa notte all’Aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) il Piano Emergenza Neve predisposto per far fronte all’arrivo della nuova perturbazione che nelle prossime 48 ore porterà la neve al Nord. Oltre al trattamento delle superfici di volo, dei piazzali e delle aree di movimento degli aeromobili e dei mezzi di servizio aeroportuali, saranno impiegati a pieno regime tutti i mezzi di de-icing e il relativo personale per le ...

Maltempo : voli in ritardo all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda : Due voli del mattino in partenza dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda e diretti a Roma e Milano, hanno subito un ritardo di un’ora e mezzo ciascuno a causa del Maltempo. I due aeromobili infatti sono stati interessati dalle operazioni di sghiacciamento che hanno fatto slittare il decollo. Nessun problema, invece, sulla pista. “Già da ieri – fanno sapere dalla Geasar, la società di gestione dello scalo gallurese – ...

Neve a Napoli - riapre aeroporto e caos voli/ Maltempo ultime notizie - trasporti tilt : treni fermi per ghiaccio : Neve a Napoli, Maltempo blocca aerei e treni: voli cancelati a Capodichino, ultime notizie sui trasporti nel caos come a Roma. fermi mezzi pubblici, riapre la metro Anm(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 13:25:00 GMT)

Maltempo - neve e ghiaccio su Napoli : bloccato l'aeroporto : Dalle 6,30 alle 8 il traffico aereo è rimasto bloccato nello scalo napoletano di Capodichino a causa della neve e soprattutto della scarsa visibilità. Un solo volo è partito, alle 6,04, per Milano ...

Maltempo e neve : riapre l’aeroporto d’Abruzzo : Riaperto l’aeroporto d’Abruzzo, chiuso questa mattina a causa del Maltempo e della neve: le attività dello scalo pescarese sono tornate regolari. La Saga, societa’ di gestione dell’aeroporto, invita i passeggeri a consultare i siti web dei vettori aerei per aggiornamenti sui voli. I passeggeri rimasti a terra sono stati assistiti dal personale della Saga. L'articolo Maltempo e neve: riapre l’aeroporto ...

Maltempo : ripreso il traffico in aeroporto a Capodichino : ripreso regolarmente il traffico aereo nello scalo di Capodichino a Napoli a seguito delle avverse condizioni meteo: erano stati cancellati anche voli tra cui quelli per Linate, Bologna, Bergamo, Eindhoven, Casablanca. L'articolo Maltempo: ripreso il traffico in aeroporto a Capodichino sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Adr : aeroporto Fiumicino ha ripreso piena operatività : Roma, 26 feb. , askanews, 'A Fiumicino è ripresa la piena operatività, con tutte le tre piste funzionanti. Questo consente allo scalo di accogliere voli dirottati anche da altri aeroporti dove le ...

Maltempo Campania : scarsa visibilità e ghiaccio - l’aeroporto di Napoli ferma i voli in partenza e in arrivo : scarsa visibilità e ghiaccio: l’aeroporto di Napoli ha sospeso i voli in partenza e in arrivo. La nevicata che ha interessato il capoluogo campano e il crollo termico hanno bloccato il traffico aereo a Capodichino, cancellando due voli da Monaco e da Linate sinora, quello da e per Sharm el Sheik e facendo dirottare un volo Easy Jet su Bari e un altro della stessa compagnia a Fiumicino. L'articolo Maltempo Campania: scarsa visibilità e ...

Maltempo - Adr : aeroporto Fiumicino verso piena operatività : Roma, 26 feb. , askanews, 'La morsa del Maltempo e della neve sembra aver dato tregua al litorale romano. Si sta progressivamente tornando verso la piena operatività presso gli scali di Fiumicino, ...

Maltempo : chiuso l’aeroporto d’Abruzzo - voli cancellati : A causa delle avverse condizioni meteo l’aeroporto d’Abruzzo è stato chiuso: in base all’evolversi delle condizioni meteo, potrebbe riaprire dopo le 15. E’ stato attivato il sistema di ‘riprotezione’ dei passeggeri. Il personale della Saga, societa’ di gestione dello scalo abruzzese, si e’ occupato di assistere i viaggiatori. L'articolo Maltempo: chiuso l’aeroporto d’Abruzzo, voli ...

Trasporti - disagi all'aeroporto di Brindisi : per il Maltempo voli in ritardo e dirottati su Bari : Il maltempo in Puglia nemico dei voli. Un violento temporale ha obbligato i piloti del volo Alitalia Milano Linate-Brindisi a dirottare il volo delle 11.55 all'aeroporto Karol Wojtyla di Bari Palese. ...

Maltempo in Olanda - chiuso aeroporto Amsterdam e treni fermi : L'aeroporto Schiphol di Amsterdam ha sospeso tutti i voli, mentre le ferrovie nazionali olandesi hanno bloccato tutti i treni, a causa della violenta tempesta che si sta abbattendo in queste ore sull'...