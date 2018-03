Maltempo | ad Alba in azione il piano neve | niente scuole chiuse domani 2 Marzo

meteoweb.eu

: Maltempo: 5cm neve a Venezia - VENEZIA, 28 FEB – Nevicata a Venezia, verso l'alba, dove il selciato è stato coperto… - Retenews24 : Maltempo: 5cm neve a Venezia - VENEZIA, 28 FEB – Nevicata a Venezia, verso l'alba, dove il selciato è stato coperto… - giusi_vanes : RT @rep_bologna: L'arrivo del gelo. Record in Appennino: -20,8°. A Bologna operatori in strada all'alba per aiutare i senzatetto https://t.… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Trentatré macchine operatrici tra trattori, sabbiatori e palette per marciapiedi, più 12 spalatori e 5 coordinatori sono inda ieri adper pulire lanelle diverse zone della città a ciclo continuo. Dopo i trattamenti antigelivi fatti ieri sera dalle 21, stanotte alle 3 sono entrati ini mezzi spalatori dellaed i sabbiatori per altri trattamenti antigelo. Contemporaneamente gli spalatori hanno pulito gli attraversamenti pedonali cittadini. Al momento, le operazioni stanno proseguendo con la rimozione dellanelle zone più fredde e poco esposte del centro storico dove i trattamenti funzionano male.”Proprio grazie all’ottima organizznella gestione dellain questi giorni particolarmente freddi, sono stati accessibili tutti i servizi, comprese leche saranno aperte anche”, si legge in una nota del Comune di ...