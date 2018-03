Maltempo Abruzzo | domani 2 marzo niente scuole chiuse a L’Aquila | ma c’è il rischio

Maltempo Abruzzo : -29°C in Provincia dell’Aquila : Oltre alla neve scesa copiosa in Abruzzo, anche le previsioni sulle temperature sotto lo zero sono state ampiamente rispettate. Nel Tagliacozzano e sull’Altopiano delle Cinquemiglia nella Provincia dell’Aquila, il termometro ha raggiunto i -29°C. Nella località sciistica di Campo Felice si sono registrati -27,1°C, mentre nel capoluogo di Regione i gradi sotto lo zero sono stati 15. Temperature sotto lo zero anche a Pescara (-3,3°C), ...

Maltempo Abruzzo : attese isolate nevicate nel pomeriggio : Il Centro Funzionale per l’Abruzzo della Protezione Civile rende noto che sulla regione non sono in atto precipitazioni salvo sul mare Adriatico prospiciente le coste. Per il pomeriggio di oggi, sono previste isolate nevicate a carattere intermittente lungo il litorale con spessori totali non superiori ai 5-8 cm. Sostanziale assenza di precipitazioni sul resto della regione, salvo la possibilita’ di qualche debole ed isolato fenomeno ...

Maltempo Abruzzo : domani niente scuole chiuse a Pescara : domani riaprono le scuole a Pescara: le strade sono tutte transitabili e si procede verso il ritorno alla normalità. L’ordinanza del sindaco prevede lezioni regolari negli istituti di ogni ordine e grado. Rimane chiusa la Pineta Dannunziana: non appena le condizioni meteo lo consentiranno tornerà ad essere fruibile e aperta al pubblico. L'articolo Maltempo Abruzzo: domani niente scuole chiuse a Pescara sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Abruzzo : A24 e A25 riaperte ai mezzi pesanti : L’intera rete autostradale abruzzese è stata riaperta alla circolazione dei mezzi pesanti, in conseguenza della revoca con effetto immediato del divieto di transito da parte delle prefetture di Chieti e L’Aquila. “Sulle autostrade A24 e A25 la circolazione dei mezzi pesanti e’ rientrata nella normalità,” si spiega nella nota della società concessionaria, Toto holding. L'articolo Maltempo Abruzzo: A24 e A25 riaperte ...

Maltempo e neve : riapre l’aeroporto d’Abruzzo : Riaperto l’aeroporto d’Abruzzo, chiuso questa mattina a causa del Maltempo e della neve: le attività dello scalo pescarese sono tornate regolari. La Saga, societa’ di gestione dell’aeroporto, invita i passeggeri a consultare i siti web dei vettori aerei per aggiornamenti sui voli. I passeggeri rimasti a terra sono stati assistiti dal personale della Saga. L'articolo Maltempo e neve: riapre l’aeroporto ...

Maltempo - Figc Abruzzo sospende attività fino al 1 marzo : Pescara - La neve che dalla notte scorsa ha imbiancato tutto l'Abruzzo ha portato il Comitato Regionale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, presieduto da Daniele Ortolano, a sospendere tutte le attività regionali fino a giovedì 1 marzo. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla Figc Abruzzo: "A causa del perdurare delle avverse condizioni atmosferiche, tutte le gare dei campionati regionali in programma fino a ...

Maltempo Abruzzo - Protezione civile : neve e gelo anche domani : Secondo il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, nel corso della mattinata le precipitazioni nevose tenderanno a scorrere verso sud. Sull’Abruzzo sono in corso nevicate su tutta la regione, fin sulla costa, da deboli a moderare, persistenti. Si stimano spessori di 5-10 cm sotto i 200-300 m e di 15-30 cm a quote superiori, con accumuli anche maggiori sui versanti settentrionali dei rilievi (70 cm ad Isola del Gran ...

Maltempo : chiuso l’aeroporto d’Abruzzo - voli cancellati : A causa delle avverse condizioni meteo l’aeroporto d’Abruzzo è stato chiuso: in base all’evolversi delle condizioni meteo, potrebbe riaprire dopo le 15. E’ stato attivato il sistema di ‘riprotezione’ dei passeggeri. Il personale della Saga, societa’ di gestione dello scalo abruzzese, si e’ occupato di assistere i viaggiatori. L'articolo Maltempo: chiuso l’aeroporto d’Abruzzo, voli ...

Maltempo con neve in arrivo sull'Abruzzo - Ordinanza di chiusura scuole in molti comuni : L'Aquila - Dopo l'avviso del Centro Funzionale d'Abruzzo che ha comunicato l'allarme del dipartimento della Protezione Civile Nazionale di condizioni meteorologiche avverse n.° 18027 prot. Pre/0011319 del 24/02/2018 recante: “dalle prime ore di domenica 25 febbraio 2018, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: nevicate al di sopra dei 500-700m su Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata a Lazio, Molise e ...

Maltempo Abruzzo : arriva il Burian - a Pescara 90 tonnellate di sale : arriva Burian e l’Abruzzo corre ai ripari: la Protezione civile è in allerta da giorni. L’ondata di freddo è attesa già da domani e poi lunedì e martedì nevicherà anche sulla costa. Pronta la struttura che dovrà operare in fase di emergenza a Pescara: l’Amministrazione comunale rende noto che sono a disposizione oltre 90 tonnellate di sale per mettere in sicurezza le strade in caso di gelo e neve ed evitare al massimo i disagi ...

Maltempo Abruzzo : ghiaccio e neve in aumento da domani sulla A24-A25 : L’arrivo di un fronte di aria gelida proveniente dalla Lapponia potrebbe determinare, a partire dal pomeriggio di domani, domenica 25 febbraio, un drastico cambiamento delle condizioni atmosferiche, con abbassamento delle temperature e conseguente pericolo di ghiaccio e nevicate sull’Appennino e sulle zone adriatiche. Nella giornata di domani le nevicate, inizialmente deboli sulle tratte interne abruzzesi, tenderanno a calare ...

Maltempo : Abruzzo - tonnellate sale e mezzi pronti per ondata gelo : Riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell’ondata di Maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell’incontro l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità. Le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i rispettivi piani neve (che la Regione ha ...

Allerta Maltempo in Abruzzo - riunione operativa in Regione per gestione eventuali emergenze : L'Aquila - Una riunione operativa tra Regione, Prefetture, Protezione civile regionale e Province, per fare il punto sulla gestione di eventuali emergenze che dovessero verificarsi in Abruzzo a causa dell'ondata di maltempo prevista da domenica e lunedì. Nel corso dell'incontro l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità. Le amministrazioni provinciali hanno sottolineato come i rispettivi piani ...

Maltempo - neve tra Lazio e Abruzzo : fiocchi anche sulla A24 : Maltempo con neve al confine tra Lazio e Abruzzo. I fiocchi sono caduti a Forca d’Acero, localita’ a oltre 1500 metri d’ altezza che collega la Valcomino con l’Abruzzo. Imbiancata la strada 509 tra il km 16 e il km 9+680, dove Astral (azienda che gestisce le strade regionali del Lazio) ha fatto lavorare spargisale e spazzaneve. Prima neve debole e poi nevischio, in serata, anche sulla A24 Roma-L’Aquila, tra ...