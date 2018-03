Maltempo | a Genova scuole chiuse anche domani 2 Marzo

Maltempo : nuove nevicate al Centronord. Milano - Bologna - Firenze e Genova si svegliano sotto la neve : nuove nevicate al Nord, con le precipitazioni più intense che oggi interesseranno, tra le altre città, Torino, Cuneo, Bologna, Parma e Reggio Emilia. Nevica già da stanotte in Veneto, a Milano, a ...

Maltempo - allerta in Liguria : domani 1° Marzo scuole chiuse a Genova - Savona e nella maggior parte dei Comuni : “La Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci che attraverso i Coc faranno le loro valutazioni ma la maggior parte delle scuole della regione resterà chiusa, anche per evitare il disagio e la pericolosità di muoversi con un manto stradale difficile. L’appello ai cittadini è pertanto quello di limitare gli spostamenti il più possibile”. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, parlando dell’allerta ...

Maltempo : scuole chiuse a Genova domani 1° Marzo : Il sindaco di Genova Marco Bucci, sentito il parere del centro operativo di protezione civile del Comune, ha deciso di tenere le scuole chiuse domani 1° Marzo a causa dell’allerta arancione per neve. Stessa decisione è stata presa nella maggior parte dei comuni liguri. Oltre a Genova, l’allerta arancione interessa anche le province di Savona e La Spezia, mentre e’ rossa in quella di Imperia. L'articolo Maltempo: scuole chiuse a ...

Maltempo al Nord - neve in Liguria/ Ultime notizie allerta meteo - primi fiocchi a Genova : Maltempo al Nord, neve in Liguria: allerta meteo in tutta Italia dopo l'arrivo di Burian, primi fiocchi a Genova e temperature polari nel resto della Regione(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Maltempo - nevischio a Genova : spargisale antigelo in azione : Un leggero nevischio e’ caduto su Genova e la protezione civile del Comune dal primo pomeriggio ha avviato l’operazione di spargimento sale sulle strade principali, sulle alture e nelle vie in prossimita’ degli ospedali della citta’. In azione ci sono dodici mezzi che hanno l’obiettivo di evitare che le strade diventino lastre ghiaccio nel caso la temperatura nella notte scenda sotto zero come indicano le ...

Maltempo Genova - auto bloccata dalla neve : intervento dei Vigili del Fuoco : Una coppia sorpresa in auto da una bufera di neve su una strada dell’entroterra di Genova è stata costretta a chiedere aiuto ai Vigili del fuoco. E’ successo la scorsa notte sulla strada del passo del Turchino che conduce alla cappelletta di Masone. I due, cinquantenni, sono rimasti intrappolati dalla neve e non avendo al seguito le catene come prevedono le normative per questo periodo dell’anno nei tratti appenninici, sono ...

BURIAN - GELO E NEVE AL NORD/ Video frane e Maltempo : -5 a Milano - emergenza a Genova (previsioni meteo) : maltempo, arriva Buran: ondata di GELO siberiano. Previsioni meteo: a Milano NEVE e temperature sotto zero. Le ultime notizie: a Genova è emergenza senzatetto, bora record a Trieste(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:25:00 GMT)

Maltempo : A26 chiusa per neve ai tir tra Novi e Genova : A causa della forte nevicata che sta interessando l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce l’autostrada è stata chiusa ai mezzi pesanti e alle auto sprovviste di catene e pneumatici da neve fra i caselli di Genova Pra’ e la bretella Bettole Predosa. Il traffico pesante viene deviato verso Savona (per chi sale verso Alessandria) o sulla A7 Genova-Milano all’altezza della bretelle Bettole Predosa, per chi scende verso la ...

Maltempo Liguria - Bucci : “Rischio neve a Genova - non fatevi sorprendere” : “Questa sera a Genova potrebbe nevicare. Non fatevi sorprendere, seguite le disposizioni della Protezione Civile”. E’ l’invito lanciato dal sindaco Marco Bucci oggi pomeriggio sulla sua pagina Fb in seguito al messaggio di allerta nivologica gialla, emesso dal Centro Funzionale Meteo idrologico di Protezione Civile della Regione Liguria in data odierna, prevista sul territorio del Comune di Genova dalle ore 21 di oggi ...

Maltempo e neve in Liguria : imbiancati i monti intorno a Genova : imbiancati dalla neve i monti intorno a Genova: tutte le strade e autostrade liguri sono percorribili salvo il passo del Faiallo, chiuso preventivamente, e la strada 72 di Alpepiana che collega la val d’Aveto a Parma. Oltre alla neve di segnalano anche raffiche di vento con punte di 75 km/h rilevati a Marina di Loano (Savona). L'articolo Maltempo e neve in Liguria: imbiancati i monti intorno a Genova sembra essere il primo su Meteo Web.