Maltempo | 40 voli cancellati a Bologna

Irlanda : Maltempo - fermi tutti i voli su Dublino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Maltempo - treni e voli cancellati/ Ultime notizie Trenord - autostrade e aeroporti : Orio ritardi fino a 2 ore : Maltempo, treni e aerei cancellati e in ritardo. Ultime notizie trenitalia e Trenord: la mappa dei disagi, caos nei trasporti da Milano a Bologna e Firenze. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Maltempo : cancellati tutti i voli da e per Dublino : tutti i voli da e per l’aeroporto di Dublino sono stati cancellati oggi a causa delle forti nevicate che stanno colpendo tutta l’Europa, e la maggior parte dei servizi non riprenderà fino almeno a sabato. Dopo che Aer Lingus e Ryanair avevano annunciato la sospensione le operazioni di volo nello scalo, l’aeroporto ha fatto sapere che “tutte le altre compagnie aeree stanno sospendendo le operazioni”. L'articolo ...

Maltempo : voli in ritardo all’aeroporto di Olbia Costa Smeralda : Due voli del mattino in partenza dall’aeroporto di Olbia Costa Smeralda e diretti a Roma e Milano, hanno subito un ritardo di un’ora e mezzo ciascuno a causa del Maltempo. I due aeromobili infatti sono stati interessati dalle operazioni di sghiacciamento che hanno fatto slittare il decollo. Nessun problema, invece, sulla pista. “Già da ieri – fanno sapere dalla Geasar, la società di gestione dello scalo gallurese – ...

Neve a Napoli - riapre aeroporto e caos voli/ Maltempo ultime notizie - trasporti tilt : treni fermi per ghiaccio : Neve a Napoli, Maltempo blocca aerei e treni: voli cancelati a Capodichino, ultime notizie sui trasporti nel caos come a Roma. fermi mezzi pubblici, riapre la metro Anm(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 13:25:00 GMT)

Maltempo : ancora disagi notevoli sulla rete ferroviaria : A Napoli i treni ad Alta velocità in partenza stanno accumulando ritardi che arrivano fino a 80 minuti. Nella Capitale treni dirottati da Termini a Tiburtina. Delrio chiede chiarimenti sui disagi - ...

NEVE A NAPOLI - CAOS VOLI A CAPODICHINO/ Maltempo ultime notizie - bloccato traffico aerei e treni. Bus fermi : NEVE a NAPOLI, Maltempo blocca aerei e treni: VOLI cancelati a CAPODICHINO, ultime notizie sui trasporti nel CAOS come a Roma. fermi mezzi pubblici, chiusa la metropolitana(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Maltempo e neve a Napoli : prevista per le 13 la ripresa dei voli a Capodichino : L’aeroporto di Napoli–Capodichino, bloccato oggi dalla neve, dovrebbe riprendere le attività intorno alle 13, grazie al miglioramento della situazione meteo, e dopo i debiti controlli ai veivoli e alla pista. Sono stati cancellati 7 voli Alitalia, di cui 3 per Linate, due dei quali andata e ritorno; 7 voli Ryanair; 2 voli Lufthansa; e uno Airfrance. L'articolo Maltempo e neve a Napoli: prevista per le 13 la ripresa dei voli a ...

Neve a Napoli - voli cancellati a Capodichino/ Maltempo ultime notizie - Buran blocca treni e mezzi pubblici : Neve a Napoli, Maltempo blocca aerei e treni: voli cancelati a Capodichino, ultime notizie sui trasporti nel caos come a Roma. Fermi mezzi pubblici, chiusa la metropolitana(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:21:00 GMT)

Maltempo - ora tocca a Napoli : traffico in tilt e voli bloccati. Scuole chiuse e ancora disagi sui treni a Roma : Roma - Il giorno dopo il grande incastro bianco a Roma , i disagi legati al Maltempo non si sono del tutto risolti. L'ondata di gelo non ha attenuato la sua morsa sulla Capitale, ma nonostante il ...

Maltempo - ora tocca a Napoli : traffico in tilt e voli bloccati. Scuole chiuse e ancora disagi sui treni a Roma : Mezzi ad Alta velocità dirottati sulla stazione Tiburtina e ridotti dell'80 per cento. Intanto le precipitazioni si spostano altrove: la città partenopea si è...

Maltempo Campania : scarsa visibilità e ghiaccio - l’aeroporto di Napoli ferma i voli in partenza e in arrivo : scarsa visibilità e ghiaccio: l’aeroporto di Napoli ha sospeso i voli in partenza e in arrivo. La nevicata che ha interessato il capoluogo campano e il crollo termico hanno bloccato il traffico aereo a Capodichino, cancellando due voli da Monaco e da Linate sinora, quello da e per Sharm el Sheik e facendo dirottare un volo Easy Jet su Bari e un altro della stessa compagnia a Fiumicino. L'articolo Maltempo Campania: scarsa visibilità e ...

Maltempo : chiuso l’aeroporto d’Abruzzo - voli cancellati : A causa delle avverse condizioni meteo l’aeroporto d’Abruzzo è stato chiuso: in base all’evolversi delle condizioni meteo, potrebbe riaprire dopo le 15. E’ stato attivato il sistema di ‘riprotezione’ dei passeggeri. Il personale della Saga, societa’ di gestione dello scalo abruzzese, si e’ occupato di assistere i viaggiatori. L'articolo Maltempo: chiuso l’aeroporto d’Abruzzo, voli ...

Maltempo Usa : Chicago in tilt per la neve - scuole chiuse e voli cancellati : scuole chiuse e oltre 1000 voli cancellati. Il Maltempo manda in tilt Chicago, che si ritrova sotto 10-15 centimetri di neve. La circolazione nella terza città degli Stati Uniti è a dir poco complicata, si segnalano numerosi incidenti stradali. La situazione ha spinto le autorità a chiudere tutte le scuole pubbliche. Problemi anche nei due aeroporti della città, l’O’Hare International Airport e il Midway International Airport. I voli ...