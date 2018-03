Malattie rare | 8 medici e 7 anni per diagnosi | iniziative Shire per Giornata 2018

Malattie rare : cosa sono e la loro incidenza : Si celebra oggi, 28 febbraio, la Giornata Mondiale delle Malattie rare, giunta alla sua 11esima edizione, dedicata al tema della ricerca e al ruolo dl paziente, coordinata in Italia da UNIAMO, Federazione Italiana Malattie rare Onlus. La Giornata è stata istituita nel 2008 per volontè di Eurordis (European Organization for rare Disease), coinvolgendo, oggi, oltre 85 Paesi nel mondo. sono circa 7 mila le Malattie rare sinora conosciute. Tra ...

Malattie rare - Lorenzin : 'La scienza va avanti ma pensare ai pazienti'

Malattie rare - fino a 7 anni per diagnosi : Il percorso verso la diagnosi di malattia rara può essere emotivamente, fisicamente e finanziariamente duro , caratterizzato da un forte impatto sulle vite dei pazienti e delle loro famiglie. Il 40% ...

S.Gallicano-Regina Elena ambulatori riferimento 15 Malattie rare : Roma, 28 feb. , askanews, Gli IFO Regina Elena e San Gallicano proseguono nel loro impegno al fianco dei malati rari anche oggi 28 Febbraio, in occasione della XI Giornata delle malattie rare. Sono 15 ...

Malattie rare - Lorenzin : 'La scienza va avanti ma pensare ai pazienti'

Malattie rare : fino a 7 anni per la diagnosi : Il percorso verso la diagnosi di malattia rara può essere emotivamente, fisicamente e finanziariamente duro, caratterizzato da un forte impatto sulle vite dei pazienti e delle loro famiglie. Il 40% delle persone subiscono almeno una diagnosi errata e alcuni pazienti arrivano ad aspettare dai 5 ai 7 anni prima di ricevere quella corretta, spesso facendosi visitare da anche 8 medici, 4 dei quali sono medici di base e i restanti 4 specialisti. ...

I ragazzi delle scuole di Siena nei laboratori TLS per la ricerca sulle Malattie rare : stata dedicata all'alcaptonuria, malattia genetica ultra rara, la seconda giornata dell'iniziativa "Scienziati per un giorno", il progetto promosso dalla Fondazione Toscana Life Sciences, in ...

Nasce lo sportello legale gratuito per chi è affetto da Malattie rare : L'iniziativa Nasce per aiutare le persone a orientarsi nei grovigli del mondo legale, fiscale e burocratico, all'interno dei quali è spesso facile smarrirsi. La rubrica di consulenza legale è curata ...

Importanti novità terapeutiche per le Malattie neurologiche rare : Si celebra oggi, mercoledì 28 febbraio, la Giornata mondiale delle malattie rare, un evento di caratura 'planetaria' che coinvolge oltre 85 paesi nel mondo istituito nel 2008 per volontà di European organisation for rare disease , Eurordis, l'organizzazione europea che raggruppa oltre 700 organizzazioni di malati di 60 paesi in rappresentanza di ...

Malattie rare - Colle : fare rete e ricerca : 10.38 Nel messaggio per la decima edizione della Giornata mondiale delle Malattie rare, il presidente Mattarella ricorda "le specifiche vulnerabilità" di chi incontra "maggiori difficoltà nella diagnosi, nella disponibilità di cura e terapie". "Il divario nei livelli di assistenza sanitaria per questo tipo di Malattie rende più che mai preziosi progetti che creino ponti tra pazienti, famiglie, medici, ricercatori", aggiunge. "Protagonisti ...

Giornata Malattie rare 2018 - la battaglia dei ricercatori per trovare la cura per 6mila malattie. Telethon in prima linea : Malattia di Krabbe, sindrome di Stargardt, distrofia muscolare, oltre che emofilia, amaurosi congenita di Leber e sindrome di Crigler-Najjar. Queste sono solo alcuni dei nomi quasi impronunciabili delle circa 6mila patologie rare conosciute fino ad ora dalla comunità scientifica, che hanno un’incidenza tra il 6 e l’8% nella popolazione europea, oltre 1 milione e mezzo di persone solo in Italia. Numeri ritenuti “significativi” dalla Fondazione ...

Malattie rare : Mattarella - sostenere ricerca - ponti con pazienti e famiglie : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Il decimo anniversario dell’istituzione della Giornata mondiale delle Malattie rare ci ricorda le specifiche vulnerabilità delle persone che incontrano le maggiori difficoltà nella diagnosi, nella disponibilità di cura e terapie. Il divario nei livelli di assistenza sanitaria per questo tipo di Malattie rende più che mai preziosi progetti che creino ponti tra pazienti, famiglie, medici, ricercatori, ...

Malattie rare - 250mila italiani colpiti : 42mila nuovi casi in due anni : Malattie rare, 250mila italiani colpiti: 42mila nuovi casi in due anni L’Istituto superiore di sanità presenta i dati raccolti fino al 31 dicembre 2016. Salgono a oltre 250mila le persone affette da Malattie rare in Italia censiti dall’apposito Registro Nazionale, con quasi 42mila nuovi casi registrati nell’arco di due anni Continua a leggere L'articolo Malattie rare, 250mila italiani colpiti: 42mila nuovi casi in due anni ...