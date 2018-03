M5S | Renzi posta video Giuliano | ‘la scuola è con lei | presidente’

Elezioni - quando il candidato ministro M5S all’Istruzione diceva a Renzi : “Presidente - la scuola è con lei” : “Signor presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo. Ascolti ancor di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola: noi siamo pronti a migliorare questo Paese. La scuola è con lei, presidente”. Lo dice Salvatore Giuliano, il preside che il M5s propone come eventuale ministro della scuola, a un evento del 2015 a Venaria. In prima fila in platea c’è l’allora ...

Elezioni - i complimenti di Renzi a Casalino : “Lista ministri M5S? Brillante operazione di marketing” : A Bersaglio Mobile (La7) Enrico Mentana intervista Matteo RenziRenzi finisce per complimentarsi con Casalino per l’operazione, la discussione finisce sulla lista dei ministri proposta dal Movimento 5 Stelle definita dal leader del Pd “una Brillante operazione di marketing” utilizzata 2per far dimenticare lo scandalo dei rimborsi”. Di fronte all’insistenza di Mentana, L'articolo Elezioni, i complimenti di Renzi a ...

Elezioni : Renzi - squadra governo M5S? E’ operazione marketing : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Sulla squadra di governo messa a punto dai 5 Stelle prima del voto, i grillini “sono stati bravi a fare un’operazione di marketing” per recuperare “uno scivolone: hanno candidato nei collegi gli stessi che i 5 stelle definiscono impresentabili. Allora che hanno fatto? Un’operazione di marketing”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Mattino Cinque su Canale 5.“Ma guardiamo la ...

Renzi : 'Chi non vota per il Pd di fatto aiuta solo M5S' : Matteo Renzi, perché non spedisce anche lei via mail al Quirinale una lista dei ministri? 'La politica non è il fantacalcio. Tutti sanno che nessuno di quei nomi ha chances di fare il ministro. Ma è una straordinaria arma di distrazione: i 5Stelle erano in un angolo con la storia di ...

L'intervista a Matteo Renzi : 'Chi non vota per il Pd di fatto aiuta solo M5S' : Sull'economia io credo che non basti accettare austerity e fiscal compact, ma occorra investire in flessibilità e crescita. Lei parla di rimettere l'Imu, io l'ho tolta e non la rimetterò mai. In ogni ...

Renzi : non temo confronto con squadra M5S - la nostra è superiore : Roma, 28 feb. , askanews, 'La nostra squadra è decisamente superiore: il candidato ministro M5S allo sviluppo economico propone il boicottaggio di Israele e poi c'è Carlo Calenda non mi fa paura il ...

Gentiloni e Renzi : 'Surreale il governo ombra del M5S'. Stoccata anche a LeU : 'Solo il Centrosinistra può garantire continuità, il proseguimento delle riforme' dicono premier e segretario rivendicando i risultati dei governi a guida Pd -

Renzi : 'Il M5S ci chiede i voti ma falsifica i sondaggi' : Il segretario dem si prepara allo slancio finale attaccando i Cinquestelle: 'Chiedono al Pd i voti per formare il governo, ma falsificano i sondaggi come fossero bonifici' - Il segretario dem si ...

Renzi : non daremo numeri per governo a M5S. Berlusconi? Segue estremisti : "Ritengo Di Maio incompetente, le loro idee non mi convincono. Il Partito Democratico farà l'opposizione" spiega il segretario del Pd. E sui migranti: "Evocare le paure ogni giorno non aiuta il Paese a essere più sicuro". Minniti: davanti a rischio estremismo servono stabilità e riforme

Renzi : 'M5S candida falsari e falsificatori - non dia lezioni al Pd' : "Noi non siamo l'antipolitica. Ai 5 Stelle diciamo che non si devono permettere di dare lezioni di onestà visto che hanno candidato falsari e falsificatori praticamente in tutte le regioni". Lo ha ...

Elezioni : Renzi - Pd già primo in una Camera - sul filo nell’altra con M5S : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “I sondaggi ci danno già primi in uno dei rami del Parlamento, non posso dire quale. Nell’altro siamo a un’incollatura. La partita è tra noi e 5 Stelle per questo ci attaccano tutti i giorni, perchè i sondaggi li vedono pure loro. Nel proporzionale il distacco è a un filo”. Lo dice Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: Renzi, Pd già primo in una ...

