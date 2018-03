M5S | Grillo | “Ho parlato tutta la vita Capisco il senso delle parole | forse è finita

Elezioni : Di Maio - Grillo ha lasciato M5S camminare su proprie gambe : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Grillo sarà con me e gli altri domani a piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale, sperando che la neve non ci faccia sorprese. Allo stesso tempo Grillo è stato presente nell’incoraggiarci” in questa campagna elettorale, “ma da diversi anni ha lasciato che il Movimento camminasse sulle proprie gambe”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ospite di ...

L'affondo di Berlusconi contro Grillo e il M5S. 'con Lega e Fdi accordo sui ministri' : Il presidente di FI insiste sugli effetti positivi della flat tax e annuncia pensioni minime a mille euro, niente tassa sulla casa, bollo auto, né Irap. I Cinquestelle 'una setta guidata da un ...

Spesopoli M5S - stanati i big spendaccioniAltro che i 3mila euro previsti da Grillo : Panorama è andato a spulciare i rendiconti dei ragazzi meravigliosi di Beppe Grillo, scoprendo che tanto francescani non sono e che, soprattutto, in questi cinque anni di legislatura molto è cambiato nelle restituzioni da parte dei parlamentari grillini Segui su affaritaliani.it

M5S - Di Maio : “Prossima settimana annunceremo la squadra di governo”. E il 2 marzo chiusura campagna con Grillo : La squadra di governo la prossima settimana, la chiusura della campagna elettorale a piazza del Popolo a Roma con Beppe Grillo. Luigi Di Maio, candidato presidente del Consiglio per il Movimento 5 stelle, ha annunciato con un video su Facebook che la tanto attesa lista dei ministri dell’ipotetico esecutivo M5s è quasi pronta. “Sono entusiasta della squadra che stiamo costruendo e delle persone che stanno dando la loro disponibilità: ...

Berlusconi fa scouting : 'Pronti a accogliere gli eletti già espulsi dal M5S'. Grillo : 'E' un illusionista' : Il leader di FI mira a rimpolpare la pattuglia parlamentare del centrodestra che uscirà dalle urne con i transfughi da altri partiti, dura la replica di Di Maio 'Siete peggio della camorra' -

M5S - Grillo annulla spettacoli a Roma - rinviati a dopo elezioni : Sul sito del garante del M5s, si legge infatti: "Gli spettacoli in programma a Roma , Teatro Flaiano, il 23 e 24 febbraio sono stati posticipati al 23 e 24 marzo , stessa location, ". 20 febbraio ...

Elezioni - il videomessaggio di Grillo : “Basta votare i meno peggio. Scegliere M5S - diventeremo i peggiori del mondo” : “È bellissimo, è bellissimo. Allora, sta succedendo qualcosa di straordinario, perché abbiamo una grande opportunità in Italia oggi. Possiamo veramente riflettere e fare quello che avremmo sempre voluto fare”. Così Beppe Grillo nel suo ultimo videomessaggio postato sul blog, in risposta agli attacchi incrociati che stanno prendendo di mira il Movimento 5 Stelle: “Oggi abbiamo l’occasione, il 4 di marzo, di cambiare questo ...

M5S pronto a dividersi dopo il 4 marzoGrillo-Di Battista vs Di Maio-Casaleggio? : Elezioni 2018: dopo il 4 marzo nascerà un "nuovo" Movimento di Grillo e Di Battista in (apparente) contrasto con quello di Di Maio e Casaleggio jr? L'ipotesi è concreta. Ecco perché Segui su affaritaliani.it

M5S : pressing per stop a sistema scontrini - ma Grillo tiene duro : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – stop scontrini, mandare in pensione il sistema di rendicontazione attuale stabilendo una quota fissa da devolvere mensilmente, sempre decurtando stipendi e diaria. E’ l’idea che si fa spazio in casa M5S. Tra gli ostacoli da superare c’è tuttavia la posizione di Beppe Grillo -sempre più defilato ma comunque garante del Movimento- che invece sarebbe convinto della bontà del metodo adottato ...

M5S - l’ex assessore e imprenditore Colomban contro Grillo : “E’ come Raul Castro o Maduro” : Dice che del nuovo movimento di David Borrelli non ne sa niente, ma intanto sul Corriere della sera spara a zero sul Movimento 5 stelle e Beppe Grillo. L’ex assessore alle Partecipate del Comune di Roma e imprenditore Massimo Colomban è dato tra i primi potenziali aderenti della nuova formazione dell’eurodeputato, che nelle scorse ore ha abbandonato i grillini all’improvviso senza dare particolari spiegazioni. Lui per ora ...

Il M5S perde pezzi : addio di David Borrelli fedelissimo di Grillo e Casaleggio : Una tormenta politica senza fine si abbatte sui grillini a pochi giorni dal voto. Prima il caso rimborsi ora una