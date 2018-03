M5S | Giannini | in bocca al lupo a Giuliano | grande contributo a Buona Scuola

Elezioni - Giannini vs Di Battista : “Come le viene in mente di non candidarsi nel M5S?”. “Sono affari miei” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il deputato uscente del M5s, Alessandro Di Battista, e il giornalista di Repubblica, Massimo Giannini. Dopo un primo battibecco sull’amministrazione Raggi, Di Battista spiega le ragioni per cui non si candida per il secondo mandato: “Ho deciso di fare altro e non per scelte politiche o calcoli elettorali, ma perché a giugno voglio partire con la mia famiglia da San Francisco, scendere per l’Oceano ...