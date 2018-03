M5S | ecco i ministri | Roventini al Tesoro | Del Re agli Esteri | Giuliano all' Istruzione

Ecco i nomi che completano la squadra di governo del M5S. Di Maio : siamo stati derisi - ma lunedì rideremo noi : "Roventini ha l'età di Macron ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva" ha spiegato Di Maio. Lavoro, Sviluppo Economico, Agricoltura, Pubblica ...

M5S - ecco la lista dei ministri in caso di vittoria : Nomi di spessore che, tuttavia, non hanno creato entusiasmo all'interno del Movimento. Bagatta a Di Maio: "Non sarò ministro dello Sport". Chi sono Lorenzo Fioramonti e Sergio Costa

Elezioni - Di Maio presenta i ministri del governo M5S : ecco chi sono i candidati : Chi sono i ministri del governo 5 stelle? Quali nomi propone il Movimento dopo le Elezioni? Il...

Luigi Di Maio - ecco i ministri del governo M5S. Barzelletta : come ha mandato la lista a Mattarella : Si sta svelando la squadra di governo di Luigi Di Maio per un eventuale esecutivo firmato Movimento 5 Stelle : l'economista Pasquale Tridico per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. ...

M5S e i 15 candidati ripudiati Saranno il 'fondo nero' di Di Maio Ecco la possibile strategia dei grillini : Il manipolo dei ripudiati ormai si aggira intorno ai 15 elementi (per la precisione dovrebbero essere 13, ma date le dinamiche pentastellate il numero varia in continuazione) e potrebbe divenire determinante per la formazione di una maggioranza difficilmente raggiungibile con il rosatellum Segui su affaritaliani.it

Di Maio : ecco il primo nome della squadra di governo M5S : Si tratta del generale dei carabinieri Sergio Costa destinato ad occuparsi del ministero dell'Ambiente. L'ufficiale è noto per aver scoperto lo scandalo dei rifiuti tossici nella Terra dei fuochi -

M5S - non è facile formare la squadra di governo prima del 4 marzo : ecco i nomi illustri che hanno detto no : Per il ministero dell'Economia avrebbe declinato l'invito anche Pier Luigi Ciocca , economista con 40 anni di esperienza in Banca d'Italia di cui è stato anche vicedirettore generale. Sarebbe fuori ...

Rimborsopoli - parla Andraghetti : "Ecco come fregano gli elettori" M5S - le rivelazioni dell'ex grillino : "Ho spiegato l'ultimo scandalo dei 5 Stelle all'inizio del 2016 in un libro che nessuno ha voluto pubblicare”, dice amareggiato Lorenzo Andraghetti (nella foto a destra, ndr), pentastellato bolognese della prima ora, ex collaboratore dei deputati Giulia Sarti e Paolo Bernini Segui su affaritaliani.it

M5S : Il Movimento - ecco tutte i soldi restituiti - Mef certifica 23 - 4 mln : Roma, 17 feb. , AdnKronos, 'Il ministero dell'Economia e finanze ha certificato ufficialmente che i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno donato al Fondo per il Microcredito oltre 23,4 milioni di euro derivanti dal taglio dei propri stipendi ...

M5S : ‘Iene’ - ecco altri tre candidati che non hanno restituito rimborsi : Roma, 17 feb. (AdnKronos) – Francesco Cariello, Emanuele Scagliusi e Federica Dieni, questi ultimi candidati all’uninominale rispettivamente in Puglia e a Reggio Calabria, sono altri tre nomi di parlamentari del Movimento 5 stelle che non hanno restituito le somme destinate al fondo del microcredito. A rivelarli la nuova parte dell’inchiesta realizzata da ‘Le Iene’. L'articolo M5S: ‘Iene’, ecco altri ...

Rimborsi M5S - Le Iene 'Ecco altri tre nomi' : ROMA - Francesco Cariello, Emanuele Scagliusi e Federica Dieni , candidati all'uninominale rispettivamente in Puglia e a Reggio Calabria, : sono questi i nomi di altri tre parlamentari coinvolti nelle ...