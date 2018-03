M5S | Di Maio presenta il ministro del Tesoro | ' È Andrea Roventini'

Elezioni : Di Maio - governo M5S prima del voto promessa a italiani : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – La squadra di governo disegnata dal M5S, che ha generato non poche polemiche essendo arrivata prima del voto, “è una promessa fatta agli italiani e mantenuta, oggi la presenteremo. Gli italiani che votano il M5S scelgono un candidato premier -gli altri li cambiano ogni giorno- una squadra di governo e una lista senza accozzaglie”. Lo dice il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ospite di ...

Elezioni : Di Maio - Andrea Roventini ministro Economia M5S : Roma, 1 mar. , AdnKronos, Al ministero dell'Economia, nella squadra che il M5S ha formato puntando a Palazzo Chigi, c'è 'Andrea Roventini, professore del Sant'Anna di Pisa, è nel top mondiale per ...

Elezioni : Di Maio - Andrea Roventini ministro Economia M5S : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Al ministero dell’Economia, nella squadra che il M5S ha formato puntando a Palazzo Chigi, c’è “Andrea Roventini, professore del Sant’Anna di Pisa, è nel top mondiale per numero di pubblicazione, ha l’età di Macron”, e con il suo nome i 5 Stelle puntano a promuovere un'”Economia espansiva”, “mettendo finalmente fine all’austerity”. Lo annuncia Luigi ...

DI MAIO - MINISTRI GOVERNO M5S/ Daniela Tisi - candidata la manager post sisma. “Fioramonti boicotta Israele” : Primi MINISTRI M5s del GOVERNO Di MAIO: la lista completa domani, presentati Fioravanti, Conte, Pesce, Tridico e Costa. Bufera contro proto-ministro Fioramonti, "è contro Israele"(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:20:00 GMT)

M5S - Di Maio : 'Lega? Spero di avere i numeri per ignorarla' : Spera, ed è confortato dai sondaggi che studia, che il M5S sia la prima forza politica e in virù di quuesto sarà il partito che darà le carte. Ma sa bene che anche la Lega ha previsioni molto buone e ...

DI MAIO - PRIMI 5 MINISTRI GOVERNO M5S/ Domani presenta la lista : bufera su Fieramonti - “è contro Israele” : PRIMI MINISTRI M5s del GOVERNO Di MAIO: la lista completa Domani, presentati Fioravanti, Conte, Pesce, Tridico e Costa. bufera contro proto-ministro Fioramonti, "è contro Israele"(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 15:08:00 GMT)

Di Maio - resterà limite 2 mandati per M5S : ANSA, - ROMA, 28 FEB - Se c'è la possibilità che cambieremo lo Statuto e il limite dei due mandati? "No, perché io sono orgoglioso di una regola che c'è nel Movimento: qui puoi fare due mandati e poi ...

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ M5S - Fioravanti al Ministero Sport in governo Di Maio : campione Nuoto - “un onore” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA: M5S, Ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti. Di Maio invia lista ministri via mail a Mattarella: oggi i primi 5 nomi, domani lista completa(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:50:00 GMT)

M5S - ministri ombra : Di Maio tira dritto e annuncia Fioravanti allo sport : 'Non c'è alcuna irritazione del Quirinale' la posizione ribadita dal leader del Movimento, dopo le polemiche sulla lista di un eventuale governo 5 Stelle inviata al presidente Mattarella -

M5S - Fioravanti ministro dello Sport. La lista di Di Maio inviata al Colle. Gentiloni : governo ombra surreale. Fi - Tajani per recuperare Centrosud : Sono un uomo dello sport al servizio dello sport'. Come previsto a presentare il programma sport di M5S è stato Zdenek Zeman: 'Mi sono schierato perché ci credo - ha detto -. Sono qui per sbaglio, ...

Elezioni 2018 - come si vota/ Di Maio : ministro Sport nuotatore Fioravanti. Lista M5S - Conte “io di sinistra” : Elezioni 2018, come si vota: Di Maio presenta la Lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti: i primi 5 nomi, domani Lista completa(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:10:00 GMT)

Elezioni : Di Maio - in lista M5S eccellenze - con Berlusconi Giggino purpetta : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Berlusconi dice di non conoscere i nostri candidati ministri, lui conosce solo i suoi che sono gli stessi di 20 anni fa: Brunetta, Gasparri, La Russa, gente del calibro di Giggino ‘a purpetta”. Così, su Facebook, il candidato premier del M5S Luigi Di Maio replica a Silvio Berlusconi.“I nostri sono eccellenze italiane – scrive Di Maio – Per esempio la medaglia d’oro ...

Governo M5S - per lo sport Di Maio punta su Fioravanti : Luigi Di Maio ha presentato la squadra che comporrà il Governo a 5 stelle in caso di vittoria. Ma dopo il forfait di Guido Bagatta...

ELEZIONI 2018/ Di Maio - lista ministri M5S via mail e nomi diretta tv : “chi vota Berlusconi ha paura di noi” : ELEZIONI 2018: Di Maio presenta la lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. Salvini, "non mi sfiorano critiche della Cei sul Vangelo". Ultime notizie su Pd, Centrodestra e M5s.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:05:00 GMT)