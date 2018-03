Elezioni : Di Maio - Grillo ha lasciato M5S camminare su proprie gambe : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Grillo sarà con me e gli altri domani a piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale, sperando che la neve non ci faccia sorprese. Allo stesso tempo Grillo è stato presente nell’incoraggiarci” in questa campagna elettorale, “ma da diversi anni ha lasciato che il Movimento camminasse sulle proprie gambe”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, ospite di ...

M5S - Di Maio presenta il ministro del Tesoro : 'È Andrea Roventini' : Roventini è stato presentato così a Uno mattina su Raiuno: 'È uno di quei professori che hanno un'idea di economia che si oppone all'austerity'.

Elezioni : Di Maio - governo M5S prima del voto promessa a italiani : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – La squadra di governo disegnata dal M5S, che ha generato non poche polemiche essendo arrivata prima del voto, “è una promessa fatta agli italiani e mantenuta, oggi la presenteremo. Gli italiani che votano il M5S scelgono un candidato premier -gli altri li cambiano ogni giorno- una squadra di governo e una lista senza accozzaglie”. Lo dice il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ospite di ...

Elezioni : Di Maio - Andrea Roventini ministro Economia M5S : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Al ministero dell’Economia, nella squadra che il M5S ha formato puntando a Palazzo Chigi, c’è “Andrea Roventini, professore del Sant’Anna di Pisa, è nel top mondiale per numero di pubblicazione, ha l’età di Macron”, e con il suo nome i 5 Stelle puntano a promuovere un'”Economia espansiva”, “mettendo finalmente fine all’austerity”. Lo annuncia Luigi ...

M5S - Di Maio : 'Lega? Spero di avere i numeri per ignorarla' : Spera, ed è confortato dai sondaggi che studia, che il M5S sia la prima forza politica e in virù di quuesto sarà il partito che darà le carte. Ma sa bene che anche la Lega ha previsioni molto buone e ...

Di Maio - resterà limite 2 mandati per M5S : ANSA, - ROMA, 28 FEB - Se c'è la possibilità che cambieremo lo Statuto e il limite dei due mandati? "No, perché io sono orgoglioso di una regola che c'è nel Movimento: qui puoi fare due mandati e poi ...

M5S - ministri ombra : Di Maio tira dritto e annuncia Fioravanti allo sport : 'Non c'è alcuna irritazione del Quirinale' la posizione ribadita dal leader del Movimento, dopo le polemiche sulla lista di un eventuale governo 5 Stelle inviata al presidente Mattarella -

M5S - Fioravanti ministro dello Sport. La lista di Di Maio inviata al Colle. Gentiloni : governo ombra surreale. Fi - Tajani per recuperare Centrosud : Sono un uomo dello sport al servizio dello sport'. Come previsto a presentare il programma sport di M5S è stato Zdenek Zeman: 'Mi sono schierato perché ci credo - ha detto -. Sono qui per sbaglio, ...

Elezioni : Di Maio - in lista M5S eccellenze - con Berlusconi Giggino purpetta : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Berlusconi dice di non conoscere i nostri candidati ministri, lui conosce solo i suoi che sono gli stessi di 20 anni fa: Brunetta, Gasparri, La Russa, gente del calibro di Giggino ‘a purpetta”. Così, su Facebook, il candidato premier del M5S Luigi Di Maio replica a Silvio Berlusconi.“I nostri sono eccellenze italiane – scrive Di Maio – Per esempio la medaglia d’oro ...