M5S Di Maio annuncia | all' economia Andrea Roventini | con lui torneremo a fare politica

Elezioni 2018 - Di Maio : “Andrea Roventini sarà ministro dell’Economia del M5S ” : Andrea Roventini , professore alla Scuola superiore di Sant’Anna, è il ministro del Tesoro in un eventuale governo del M5s. Lo ha annunciato Luigi Di Maio a Unomattina. “ Roventini ha l’età di Macron ma già scrive con un premio Nobel che è Stiglitz, con lui torneremo a fare politica espansiva”, ha spiegato il capo politico del Movimento 5 Stelle. “ Roventini ha già portato avanti tre progetti con la commissione Ue per ...

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ Governo M5S - Di Maio su Roventini per Ministro Tesoro. Lite Berlusconi ad Agorà : ELEZIONI 2018, COME si VOTA il 4 marzo: Di Maio sceglie Roventini COME Ministro Tesoro del Governo M5s. Berlusconi, Lite in diretta ad Agorà su coalizione e rapporto con Salvini(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:09:00 GMT)