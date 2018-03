M5S | Ciancio | Di Maio sa di diritto costituzionale più dei luminari da tastiera

meteoweb.eu

: M5S contro i sondaggi elettorali, Ciancio: 'Fatti per influenzare il voto?' - alkhimiyah : M5S contro i sondaggi elettorali, Ciancio: 'Fatti per influenzare il voto?' - thexeon : M5S contro i sondaggi elettorali, Ciancio: 'Fatti per influenzare il voto?' -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Palermo, 1 mar. (AdnKronos) – “Aida. Che vi piaccia o no, Luigi Dine sa molto più didi tutti i “” dache ho visto in questi giorni. Pure laureati”. Così, sui social Gianina, deputata all’Ars del M5S. “Mi fanno ridere tutti quelli che oggi si ergono a professoroni e costituzionalisti sulla vicenda della squadra di governo presentata in anticipo. Costoro non si sforzano di pensare che possa esistere un modo diverso di presentarsi al paese rispetto a quello al quale li hanno abituati – dice-Meglio sciropparsi esecutivi incompetenti frutto di pesi elettorali che ammettere che esistano altre strade”.“Quella di informare i cittadini prima delle elezioni su chi potrebbe ricoprire ruoli chiave è una mossa politica non solo intelligente, ma anche ...