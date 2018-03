L’ottava puntata di Don Matteo 11 su Rai1 l’8 marzo | tra baci e batticuore per Anna e

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: L'ottava puntata di #DonMatteo11 su @RaiUno #8marzo, tra baci e batticuore per Anna e Marco - dubitoditutto : RT @OptiMagazine: L'ottava puntata di #DonMatteo11 su @RaiUno #8marzo, tra baci e batticuore per Anna e Marco - OptiMagazine : L'ottava puntata di #DonMatteo11 su @RaiUno #8marzo, tra baci e batticuore per Anna e Marco - creativissimome : CreativissimoMe Elettronica In on Twitter: 'L’ottava puntata del #Corso dedicat… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Giovedì 82018, in prima serata su, andrà in ondadi Don11, l’amata serie con Terence Hill e Nino Frassica. Dopo due appuntamenti divertenti in compagnia di guest star d'eccezione, prima con l'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, e poi con il conduttore Carlo Conti, Don11 torna a concentrarsi sui suoi protagonisti.Nellain onda stasera, la 'Capitana'e il PM Nardi capiranno di avere molte più cose in comune di quello che pensano: si avvicineranno ancora di più? Intanto, problemi d'amore anche tra Seba e Sofia: il ragazzo prenderà finalmente una decisione?Ecco le anticipazioni sull'ottavadi Don11, in onda l'8su.Nell'episodio 11x15, dal titolo "Una questione personale", un giovane avvocato è accusato di omicidio, ma nessuno crede sia colpevole, tranne il PM. Facendo ulteriori ...