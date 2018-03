LIVE Atletica - Mondiali indoor 2018 in DIRETTA : si assegnano i primi titoli iridati. In corso la cerimonia di apertura : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali indoor di Atletica leggera, che oggi si aprono a Birmingham, in Inghilterra. In questa prima giornata si assegneranno tre titoli: alle 19.45 spazio al salto in alto, maschile e femminile, con la nostra Alessia Trost, unica azzurra in gara oggi, poi, alle 21.15 la finale dei 3000 metri femminili. Si inizia alle 19.45 ora italiana, OA Sport seguirà l’evento con la sua DIRETTA LIVE ...

Atletica - Campionati italiani 2018 oggi - domenica 18 febbraio - : programma - orari e tv. Come seguirli in Diretta LIVE : L'evento sarà trasmesso in Diretta streaming sulla piattaforma federale. domenica 18 febbraio: 10.00 60m " Batterie , femminile, 10.20 60m " Batterie , maschile, 11.15 60m " Semifinali , ...

LIVE Atletica - Campionati Italiani Indoor in DIRETTA - 17 febbraio - : Hassan Fofana e Veronica Borsi vincono i 60 hs - Chiara Rosa domina nel ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Indoor 2018 di Atletica leggera: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 . Buon ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Indoor 2018 di Atletica leggera. Sabato 17 febbraio si assegneranno 11 tricolori, spettacolo garantito ad Ancona. In pista nomi importanti come quelli di Alessia Trost, Andrew Howe, Filippo Randazzo. Questa è l'ultima gara prima dei Mondiali al coperto in programma a Birmingham dal 1° al 4 marzo.

LIVE Atletica - Campionati Italiani Indoor in DIRETTA - 17 febbraio - : ottima Palmisano nei 3 km di marcia - Trost facile nell'alto : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Indoor 2018 di Atletica leggera: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 . Buon ...

Atletica - Campionati italiani 2018 oggi - sabato 17 febbraio - : programma - orari e tv. Come seguirli in Diretta LIVE : L'evento sarà trasmesso in Diretta streaming su Atletica.tv. e in Diretta Live scritta su OASport. Non è prevista Diretta tv , differita su RaiSport nei prossimi giorni, . sabato 17 febbraio: 11.30 ...

Atletica - Campionati italiani 2018 oggi (sabato 17 febbraio) : programma - orari e tv. Come seguirli in Diretta LIVE : oggi sabato 17 febbraio si disputa la seconda giornata dei Campionati italiani Indoor di Atletica leggera. Ad Ancona si assegnano 11 titoli. Riflettori soprattutto sul salto in alto con Alessia Trost, il salto in lungo con Filippo Randazzo e Andrew Howe e i 3000m di marcia con Antonella Palmisano. Da osservare anche i 60m ostacoli con Paolo Dal Molin e Hassane Fofane. Di seguito il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare di sabato 17 ...