Lista ministri M5s | Governo Di Maio Streaming video | chi sono i 18 nomi | Del Re Esteri

Elezioni - Di Maio presenta la Lista dei ministri M5s : “Non è un governo ombra - ma fatto alla luce del sole” : Il capo politico e candidato premier del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha presentato la lista completa dei candidati ministri. Una squadra di governo composta da 4 donne in ruoli chiave. “Stiamo facendo una cosa mai fatta nella storia della Repubblica: presentare una proposta di squadra di governo prima delle Elezioni” ha detto Di Maio. “Le persone che presento oggi non sono patrimonio di una forza politica ma del paese, ...

Elezioni - i complimenti di Renzi a Casalino : “Lista ministri M5S? Brillante operazione di marketing” : A Bersaglio Mobile (La7) Enrico Mentana intervista Matteo RenziRenzi finisce per complimentarsi con Casalino per l’operazione, la discussione finisce sulla lista dei ministri proposta dal Movimento 5 Stelle definita dal leader del Pd “una Brillante operazione di marketing” utilizzata 2per far dimenticare lo scandalo dei rimborsi”. Di fronte all’insistenza di Mentana, L'articolo Elezioni, i complimenti di Renzi a ...