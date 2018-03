L' Inter risponde al Sole 24 Ore | Bilancio trasparente | il club rispetta le

L’Inter risponde al Sole 24 Ore : «Bilancio approvato dalla Covisoc : ci tuteleremo» : La società nerazzurra ha emesso un comunicato in seguito all'articolo pubblicato oggi dal quotidiano. L'articolo L’Inter risponde al Sole 24 Ore: «Bilancio approvato dalla Covisoc: ci tuteleremo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pamela Mastropietro - Interrogatori fermati slittano. Avvocato Awelima : “Si avvarrà della facolta di non rispondere” : Slittano a domani gli interrogatori dei due cittadini nigeriani fermati il 10 febbraio per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana i cui resti sono stati trovati in due trolley a Macerata. Desmond Lucky e Lucky Awelima (nella foto) saranno interrogati domani mattina dal gip. Il rinvio, secondo dall’Ansa, sarebbe legato a impedimenti dei magistrati o degli avvocati. I due sono accusati di concorso in omicidio, vilipendio, soppressione, ...

Diretta/ Inter Atalanta Primavera - risultato live 1-1 - : Info streaming e diretta tv. A Zaniolo risponde Bolis : diretta Inter Atalanta Primavera: Info streaming video e tv, big match tra le prime due del girone unico in campionato, al comando c'è la Dea.

LIVE Europei calcio a 5 - Finale Spagna-Portogallo in DIRETTA 1-1 : Ricardinho subito a segno - risponde Tolrà! Squadre a riposo per l’Intervallo : Bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale degli Europei 2018 di calcio a 5. Un derby iberico per decidere chi alzerà al cielo il trofeo. L’ultimo atto degli Europei 2018 andrà in scena alle ore 20.45 all’Arena Stozice di Lubiana e vedrà confrontarsi la Spagna e il Portogallo, due realtà geograficamente confinanti, ma con filosofie di gioco differenti. I lusitani, guidati dal ct Jorge Braz e dotati del miglior attacco del torneo, ...

Inter-Crotone 1-1 - Barberis risponde a Eder. Spalletti non si sblocca : Sarà per un'altra volta, l'undicesima a questo punto. L'Inter infila il decimo risultato consecutivo senza vittorie tra campionato e Coppa Italia pareggiando al Meazza 1-1 contro il Crotone. Il gol di ...

Spal-Inter 1-1 - pagelle - voti e highlights 22^ giornata : all’autorete di Vicari risponde Paloschi (VIDEO) : Spal-Inter 1-1, pagelle, voti e highlights 22^ giornata: all’autorete di Vicari risponde Paloschi (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Inter 1-1, pagelle, voti E highlights 22^ giornata – Solo un pari per l’Inter in trasferta contro la Spal. All’autorete di Vicari risponde Paloschi proprio al 90°. I nerazzurri perdono due ...

Inter-Roma 1-1 - Vecino all'ultimo respiro risponde ad El Shaarawy : Vecino salva nel finale l'Inter e la sfida-spareggio Champions con la Roma si conclude in parità. A San Siro è 1-1: El Shaarawy illude gli ospiti nel primo tempo, Alisson li tiene a galla con alcuni ...

Serie A : Inter Roma 1-1 - Vecino risponde a El Shaarawy : Finisce 1-1 il posticipo della 21/a giornata tra Inter e Roma. Un vero e proprio spareggio in chiave Champions tra i nerazzurri e i giallorossi che alla fine si dividono la posta. Roma in vantaggio ...

Inter Roma 1 a 1 Serie A ventunesima giornata - Vecino risponde ad El Shaarawi : La sosta ha fatto bene a metà all'Inter. Dal punto di vista del risultato, il pareggio contro la Roma ci sta assolutamente, ma dal punto di vista del gioco la delusione continua. Poca lucidità in fase ...

Inter-Roma 1-1 - Vecino all'ultimo respiro risponde ad El Shaarawy : Vecino salva nel finale l'Inter e la sfida-spareggio Champions con la Roma si conclude in parità. A San Siro è 1-1: El Shaarawy illude gli ospiti nel primo tempo, Alisson li tiene a galla con alcuni ...

Vecino risponde ad El Shaarawy Inter-Roma 1-1 : Finisce in parità la super sfida Champions tra Inter e Roma. Le due formazioni si dividono la posta in palio chiudendo sul risultato di 1-1. Grande prestazione di Alisson davvero un para tutto. In serata negativa Icardi e Perisic che sprecano diverse…Continua a leggere →

De Benedetti non ha fondato Repubblica né ha mai fatto l'editore. Scalfari risponde sul quotidiano all'Intervista dell'Ingegnere a Otto e ... : È stato un giornale diverso da tutti gli altri perché ha mostrato che in un giornale tutto è cultura, ha cambiato il linguaggio della cronaca e dello sport, ha fatto scorrere in ogni riga il sangue ...

Cory Barlog risponde a 102 domande su God of War in una video Intervista : Negli ultimi giorni God of War è stato protagonista, in rete sono comparse tantissime informazioni su una delle esclusive PlayStation 4 più attese dai giocatori. Dopo i tantissimi dettagli condivisi su combat system, crafting ed esplorazione, ecco che il director, Cory Barlog, interviene a fornire altre curiosità sulla prossima avventura del celebre Kratos.Infatti, come segnala Comicbook.com, Barlog ha risposto a ben 102 domande flash sul nuovo ...

Diretta/ Inter Roma Primavera (risultato live 1-1) streaming video e tv : Marcucci risponde a Colidio : Diretta Inter Roma Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita che a San Siro assegna la Supercoppa 2017 nella categoria Under 19(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 14:34:00 GMT)