Liguria | il vento ha evitato la “grande nevicata”

Il vento salva la Liguria dalla super neve : Nella notte ha nevicato, ma non in modo abbondante, grazie al forte vento (100 km/h) che ha sottratto umidità. Il pericolo, per le auto e i pedoni, è il possibile ghiaccio su strade e marciapiedi

Allerta Meteo Liguria : freddo e vento forte - domani arriva la neve : La Protezione Civile Regionale della Liguria ha diffuso l’Allerta Meteo PER neve diramata da Arpal sulla base degli ultimi aggiornamenti. L’Allerta sarà GIALLA con le seguenti modalità: ZONE D ed E, COMUNI INTERNI DI A e C : dalle 00.00 alle 23.59 di domani, GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO ZONA B, SIA COMUNI COSTIERI CHE DELL’INTERNO: dalle 00.00 alle 23.59 di domani, GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO La suddivisione del territorio regionale per zone di Allertamento è ...

Allerta Meteo Liguria : criticità per mareggiate e forti raffiche di vento fino a domani : Il Centro Meteo funzionale Arpal ha emesso un avviso per mareggiate intense sulle coste della Liguria. Venti di burrasca manterranno per le prossime ore un contesto Meteo stabile e soleggiato ma si registreranno raffiche forti in particolare da Ovest o Sud-Ovest sull’estremo ponente della regione, dopo quelle che nella notte hanno fatto toccare punte di 122 chilometri all’ora secondo i rilevamenti a Monte Maure, nell’imperiese. ...

Allerta Meteo Liguria/ Maltempo previsioni : temporali in arrivo - vento forte e rischio mareggiate : Allerta Meteo Liguria, Maltempo, previsioni: c'è il rischio di forti temporali su tutto il versante Ponente della regione.

Maltempo : in arrivo neve - piogge e vento su Piemonte - Veneto e Liguria - : Una nuova ondata di precipitazioni è prevista su ampie zone del Nord Italia. La Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni avverse e un'allerta arancione per alcune zone delle tre Regioni a ...

Allerta meteo Liguria : in arrivo piogge diffuse - temporali e vento forte : Allerta meteo della Protezione civile ligure sulla base degli ultimi aggiornamenti previsionali dell’Arpal. In arrivo piogge diffuse, temporali, vento forte e mare grosso in arrivo. Per domani criticita’ verde sui bacini grandi, e l’evento proseguira’ anche nella giornata di martedi’ 9 gennaio. Ecco il dettaglio della zona di Allertamento del territorio ligure. Zona A: lungo la costa fino a Noli, l’intera ...

Temporali - vento e neve. Allerta in Liguria : Una intensa perturbazione atlantica alimentata da aria fredda artica interesserà da stasera gran parte dell'Italia, apportando precipitazioni diffuse soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord-...

Allerta Meteo Neve/ Maltempo Liguria : possibili raffiche di vento o trombe d'aria (oggi - 25 dicembre 2017) : Meteo, previsioni del tempo e Maltempo: oggi, 25 dicembre 2017. Sarà un Natale con cielo sereno quasi ovunque, mentre a Santo Stefano tornerà a farsi sentire il Maltempo con pioggia e Neve.(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 16:33:00 GMT)