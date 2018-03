Leone sbrana un turista/ Sudafrica - muore a 22 anni : un precedente pochi giorni fa : Tragedia in una riserva naturale in Sudafrica: una Leonessa ha sbranato una turista di 22 anni. La giovane è morta per le gravi le ferite riportate dall'attacco.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:30:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 28 febbraio 2018 - Tina a Gemma : entri da Leonessa ed esci da pecora nera! : Le protagoniste della Puntata Uomini e Donne Oggi sono Gemma Galgani ed Anna Tedesco. Gemma parla ancora di Giorgio. Anna chiude con Valter ed ancora una volta riceve le accuse da parte di Gianni, quelle cioè di avere una relazione con Manetti! Il video della Puntata! Uomini e Donne: Gemma Galgani piange ancora per Giorgio Manetti! Uomini e Donne trono Over inizia con un divertente siparietto. Domenico viene mandato a lezioni di bachata ...

Chiara Ferragni tira un sospiro di sollievo : "Leone sta crescendo" : Sono al settimo cielo Chiara Ferragni e Fedez, negli ultimi giorni molto preoccupati per il loro Leone, che nascerà tra poche...

Roma - tra la neve anche il Leone e l'elefante : La neve scesa a Roma è caduta inevitabilmente anche sul Bioparco e il leone, la zebra, l'elefante e tutti gli altri animali presenti nella struttura hanno avuto la loro esperienza con la coltre bianca.

Oroscopo di Paolo Fox/ Oggi 26 febbraio 2018 : Leone pronto a cambiare : Oroscopo di Paolo Fox, Oggi lunedì 26 febbraio 2018, previsioni: Toro con le idee chiare, Leone pronto a cambiare, Sagittario in difficoltà è in fase di stallo, Vergie in cerca di risposte(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 07:13:00 GMT)

M5s - lo sfogo Caiata dopo la partita del Potenza : “Se eletto mi batterò come un Leone” : “Io sono candidato, corro, sarò eletto o non sarò eletto, la gente mi voterà o non mi voterà: questo non mi importa perché in questi due giorni io ha avuto qualcosa di più importante dell’elezione e del Parlamento. Ho avuto l’affetto della gente di Potenza e se sarò eletto mi batterò per questa gente come un leone (simbolo della squadra e della città)”. Lo ha detto Salvatore Caiata nella sala stampa dello stadio Viviani ...

OROSCOPO - CLASSIFICA SETTIMANALE/ Paolo Fox - 26 febbraio-4 marzo 2018 : Sagittario - Leone e Acquario : Nella CLASSIFICA dei segni stilata da Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia e Dipiù TV per la settimana dal 26 febbraio al 4 marzo: fortuna per Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 17:08:00 GMT)