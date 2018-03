L' economia Usa fa fatica a decollare

USA - l'economia cresce come da attese : l'economia americana cresce come previsto nel 4° trimestre del 2017. Il PIL statunitense è stato rivisto al ribasso al +2,5% rispetto al +2,6% della seconda lettura

USA - l'economia cresce come da attese : Nel 3° trimestre del 2017 l'economia era cresciuta del 3,2% e del 3,1% nel 2° trimestre. Durante il 2017 l'economia statunitense ha evidenziato un aumento del 2,3% rispetto al +1,5% del 2016 . La ...

Per Quarles - Fed - 'notevole passo avanti' nell'economia Usa : "Sotto molti punti di vista è passato tanto tempo da quando le prospettive dell'economia sono apparse favorevoli quanto adesso", ha aggiunto, notando come il Pil Usa sia cresciuto intorno al 3% dal ...

Goldman Sachs lancia l'allarme sull'economia Usa : Mentre tutti guardano con fiducia alla ripresa dell'economia Usa , in primis la Fed, , Goldman Sachs lancia l'allarme: cresce la preoccupazione per la spesa federale, i rendimenti in aumento e le necessità di contrarre nuovo debito. La view di Goldman ...

Per Mester - Fed - l'economia Usa supererà la 'turbolenza' : "Mi aspetto che l'economia passi attraverso questo episodio di turbolenza e non ho modificato il mio outlook", ha dichiarato martedì parlando presso la Chamber of Commerce di Dayton, in Ohio. Mester, ...

USA - Mester - Fed Cleveland - : l'economia crescerà a dispetto delle turbolenze sui mercati : La recente ondata di volatilità che ha invaso i mercati azionari non danneggerà la crescita economica statunitense. Lo ha detto il governatore della Federal Reserve di Cleveland, Loretta Mester

Tesoro Usa : monitoriamo - ma economia bene : 17.24 "monitoriamo la situazione. I fondamentali sono solidi, l'economia sta facendo bene". A rassicurare è il segretario al Tesoro americano, Steve Mnuchin dopo il lunedì nero di Wall Street. "I mercati stanno funzionando bene. E' necessario concentrarsi su investimenti di lungo termine", afferma Mnuchin. Intanto gli indici americani, che avevano aperto in forte calo, invertono la rotta e tentano il recupero.

Amazon - Berkshire e JP Morgan lanciano progetto per ridurre costi healthcare. La sfida contro il verme solitario dell'economia Usa : L'annuncio è arrivato, e non tutti l'hanno accolto con favore. Sicuramente la notizia non è stata presa bene da Express Scripts Holding, CVS Health e altre società attive nel comparto dei servizi ...

SPY FINANZA/ La farsa dell'economia Usa svelata dal dollaro : In questi giorni si è parlato molto del dollaro e della sua svalutazione. Per MAURO BOTTARELLI è chiaro che l'economia Usa non sta bene come si vorrebbe far credere(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 06:03:00 GMT)

L'economia Usa rallenta il passo nel quarto trimestre : Decelera oltre le attese L'economia americana nel 4° trimestre del 2017. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica questa statistica, il PIL americano è cresciuto del 2,6%