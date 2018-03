Le sanzioni alla Russia stanno danneggiando o no le imprese italiane?

Vucic : non imporremo mai le sanzioni alla Russia - : "Sì, siamo sulla strada europea, ma non abbiamo intenzione di sacrificare i nostri valori tradizionali e le relazioni tradizionali. Non abbiamo intenzione di imporre sanzioni alla Russia, in ogni caso,...

Stati Uniti verso sanzioni alla Russia nelle prossime settimane : Le sanzioni che gli Stati Uniti intendono imporre alla Russia potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Lo ha annunciato il segretario Usa al Tesoro, Steve Mnuchin. "Lavoriamo a delle sanzioni ...

Wells Fargo - arrivano sanzioni dalla Fed : sostituisca 4 membri cda : Wells Fargo deve sostituire quattro membri del consiglio di amministrazione e limitare la sua crescita fino a quando non avrà significativamente migliorato le sue pratiche di business. Così la Fed ha "...

Così Trump risparmia le sanzioni alla Russia : Ma anche Arkady Volozh, fondatore del google russo Yandex, e altri, tutti presenti nella classifica di Forbes che include gli uomini più ricchi del mondo. La lista nera L'elenco era stato redatto per ...

Martinsicuro - raccolta differenziata : sanzioni per gli incivili e diffida alla Poliservice : In particolare, dopo diverse segnalazioni giunte dalla cittadinanza, il Comune ha provveduto a inviare formale diffida alla Poliservice affinché sia rispettato il corretto espletamento del servizio di ...

Il Circo di Vienna rinuncia alla causa al Tar. sanzioni per gli spettacoli privi di autorizzazione : Nel frattempo, alla luce dei verbali di accertamento elevati dalla Polizia Municipale in occasione dei vari spettacoli andati in scena privi di autorizzazione, sono in corso le procedure per valutare ...

Corea del Nord : “Le sanzioni dell’Onu sono un atto di guerra alla sovranità della nostra Repubblica” : «Riteniamo queste “sanzioni” guidate dagli Stati Uniti e dai suoi alleati come una grave violazione della sovranità della nostra Repubblica, un atto di guerra che viola la pace e la stabilità della penisola Coreana e la respingiamo categoricamente». È questa la reazione del ministro degli Esteri NordCoreano, diffusa attraverso l’agenzia ufficiale K...

L'Ue dà il via all'iter per le sanzioni alla Polonia. "Stato di diritto a rischio" : 'In Polonia è a rischio lo Stato di diritto' . Adesso la Commissione europea fa sul serio. Con l'avvio dell'iter per attivare l'articolo 7 dei Trattati, Bruxelles fa il primo passo che potrebbe ...