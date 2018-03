Le Regioni del Nord hanno compiuto il secondo passo per diventare più autonome : Soddisfatti sono i presidenti di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, soddisfatto è anche il governo, con il sottosegretario per gli Affari regionali Gianclaudio Bressa. Le Regioni che hanno chiesto l'avvio dell'iter per ottenere una maggiore autonomia differenziata, prevista dalla Costituzione, hanno siglato con l'esecutivo un primo atto formale. Una pre intesa che fissa i principi generali, la metodologia e le ...

Stage retribuiti al Comitato europeo delle Regioni : Il Comitato delle Regioni è l'organo dell'Unione Europea che consente ad enti substatali quali Regioni, province e comuni, di agire in modo diretto all'interno dell'Unione, in quanto è composta da rappresentanti locali e regionali. Il Comitato nasce alla fine degli anni Novanta con l'intento di svolgere due funzioni: da una parte, si voleva che rappresentanti locali e regionali avessero voce all'interno del contesto legislativo, considerato che ...

Allerta Meteo - irrompe il Burian : il gelo siberiano invade l’Italia - tanta NEVE sulle Regioni del Centro tra stasera e domani [MAPPE] : 1/20 ...

SSN compie 40 anni - ma il divario e' forte fra Regioni su tempi e costi delle cure : ... associazioni mediche e di pazienti, e di numerosi testimonial del mondo istituzionale, dell'impresa, della cultura e dei mass media. L'obiettivo è un'integrazione all'art.117 della costituzione, ...

Allerta Meteo - forte maltempo sull’Italia : ecco l’avviso della protezione civile - Sabato 24 Febbraio “criticità arancione” in 6 Regioni : Allerta Meteo – Una struttura di bassa pressione continua a determinare condizioni di maltempo sull’Italia, con precipitazioni su tutte le Regioni, anche a carattere temporalesco al centro-sud, più intense su Calabria e Abruzzo, e a carattere nevoso sulle Regioni settentrionali, anche a quote basse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta Meteo - l’avviso della protezione civile : criticità arancione in 5 Regioni per Venerdì 23 Febbraio - tanta neve al Nord e piogge torrenziali al Sud : Allerta Meteo – Una struttura di bassa pressione presente sui mari ad ovest dell’Italia continuerà a determinare precipitazioni su gran parte della penisola, anche a carattere temporalesco sulle Regioni meridionali e a carattere nevoso, fino a quote di pianura, al Nord-ovest e al centro. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Osservatorio Nazionale della Salute nelle Regioni Italiane : maggiore speranza vita al nordest - chi ha una laurea vive di più : “Gli indicatori evidenziano l’esistenza di sensibili divari di Salute sul territorio, ne sono la prova i dati del 2017 della Campania dove gli uomini vivono mediamente 78,9 anni e le donne 83,3; mentre nella Provincia Autonoma di Trento gli uomini mediamente sopravvivono 81,6 anni e le donne 86,3. In generale, la maggiore sopravvivenza si registra nelle Regioni del Nord est, dove la speranza di vita per gli uomini è 81,2 anni e per le ...

Ecco le 60 crociere più belle della Terra : dai Caraibi alle Regioni polari - dal Mediterraneo ai fiordi norvegesi : Come immaginate una crociera? Un lussuoso viaggio per visitare diverse capitali culturali d’Europa? Una divertente vacanza in famiglia? Un viaggio a New York? Le crociere nelle regioni polari sono un sogno per molti: una combinazione di insolite escursioni e osservazioni di specie selvatiche che ha visto salire la sua popolarità fino alle stelle. Operatori di navi, sia grandi che piccole, stanno lanciando nuove imbarcazioni con itinerari ...

Sciopero dei medici del 23 febbraio verso lo stop - Aran convoca sindacati e Regioni : Filippi (Fp Cgil medici e dirigenti): vengono meno i presupposti per la protesta programmata per il 23 febbraio

Presentata a Savona la Coppa Italia delle Regioni FITARCO : DIRETTA SU YOUARCO - La manifestazione verrà seguita in diretta streaming su YouArco, il canale ufficiale della FITARCO sulla piattaforma Youtube. LAZIO CAMPIONE USCENTE " Le prime 10 edizioni della ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per le prossime ore : allarme arancione in 7 Regioni - “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – Continua la fase di maltempo determinata da un’estesa perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il mediterraneo centro-occidentale. Anche nella giornata di domani sono previste precipitazioni e venti forti su gran parte del centro-sud. Sono inoltre attese nevicate fino a quota di pianura sul nord-est. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

Buone notizie per il Mezzogiorno : Il Pil cresce più delle altre Regioni : Il Check-up ha confermato un moderato ma costante miglioramento dell'economia meridionale. Dopo un 2016 che ha visto crescere le regioni del Sud in linea con la media nazionale, le anticipazioni ...

Turismo - le Regioni del 'Cuore d'Italia' si presentano a Bruxelles : Roma, 1 feb. , askanews, Dopo il successo riscosso alla Fespo di Zurigo e all'Holiday World Show di Dublino, la proposta turistica del 'Cuore d'Italia' fa tappa a Bruxelles: l'arte, la storia, la ...