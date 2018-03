Le imprese alla Ue | né dumping sociale né concorrenza sleale come Embraco

Le sanzioni alla Russia stanno danneggiando o no le imprese italiane? : Semplificando , ma non troppo, , quando il valore del petrolio scende l'economia russa va peggio, e tra i vari indicatori che ne risentono ci sono anche le importazioni dall'estero. Un ...

Elezioni : no unanime alla violenza. Angileri a Birgi - Pugliesi incontra le imprese : I soldi che lasceremo nelle tasche degli italiani serviranno per aumentare i consumi mettendo di nuovo in moto l'economia, e gli imprenditori potranno effettuare nuovi investimenti e soprattutto ...

Fondi alle imprese - l'allarme di Bova : 'Bando bloccato - incentivi a rischio' : Dimostriamo con i fatti, il governatore, la Giunta e l'intero consiglio regionale, che un altro modo di intendere la politica è possibile anche a queste latitudini. Arturo Bova

Renzi : 'L'Italia salvata dalle imprese e dalla buona politica' : Con il Pd, in Europa protagonisti investendo sul Mezzogiorno ' Noi sappiamo cosa pensano del sud " ha aggiunto ma quel che pensano in economia è quasi peggio. Quando uno parla di dazi e protezionismo ...

Dalla Regione avvisi per oltre 400 milioni di euro per sostenere le imprese siciliane : PALERMO - avvisi per oltre 400 milioni di euro, il primo da 120 mln, il secondo da 167 mln e un terzo da 120 mln sono stati pubblicati dal governo Musumeci per sostenere le imprese; si tratta di ...

Allarme CNA - In Abruzzo in 5 anni perse oltre 4200 imprese artigianali : Pescara - "Ogni chiusura è un danno economico per il territorio, ma anche una perdita di saperi, competenze e mestieri. Abbiamo avanzato una serie di proposte alla Regione, che però non ha investito neanche un euro sui nostri progetti per rilanciare l'artigianato". Con queste parole Savino Saraceni, presidente regionale di Cna, lancia l'Allarme sulla crisi del comparto in Abruzzo, certificata dallo studio compiuto ...

Allarme Cgia : dalle banche credito solo alle grandi imprese : Sei sei piccolo ti tirano le pietre... Magari non è proprio così però di certo chi è piccolo, come impresa, in Italia continua ad avere mille problemi. E tra questi c'è l'accesso al credito. Come denuncia la Cgia di Mestre "il nostro sistema creditizio continua a premiare chi, in buona parte, ha causato questo dissesto: ovvero le grandi famiglie industriali, i gruppi societari e le grandi aziende". E questo ...

Unimore ed Er-Go organizzano un incontro con un gruppo di importanti imprese alla ricerca di giovani da assumere o da ospitare in stage : In virtù della sua espansione l'azienda è interessata a incontrare studenti, laureandi e laureati in Economia, Ingegneria Gestionale o Lingue, con un'ottima conoscenza della lingua inglese. Fercam ...

Ecco la rete delle imprese parmensi utilizzate dalla 'ndrangheta : ... emergono con precisione i nodi della rete che stava iniziando ad infiltrarsi nell'economia di Parma. Parma è stata identificata nelle indagini come "area di riferimento" per gli affari … The post ...

Manovra - allarme Autority sui conti pubblici : la web tax "svantaggia" le imprese italiane : La web tax contenuta nella Legge di Bilancio "potrebbe determinare uno svantaggio competitivo delle imprese residenti". E' l'allarme dell'Upb, l'Authority dei conti pubblici, che sostiene che le multinazionali assolverebbero gli obblighi con un tributo del 3%

Gentiloni : “L’Italia si è ripresa dalla più grande crisi del Dopoguerra grazie alle famiglie e alle imprese” : Essere arrivati a una conclusione ordinata della legislatura «è uno degli obiettivi importanti che ha raggiunto questo governo». È iniziata così l’ultima conferenza stampa del premier Paolo Gentiloni in occasione della fine del 2017. Il nostro Paese si stava ancora leccando le ferite e in un momento delicato della nostra economia «pensate a quanto ...