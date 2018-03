Le 10 migliori startup del Mobile World Congress 2018

Le 10 migliori startup del Mobile World Congress : Barcellona – Le migliori startup del Mobile World Congress 2018 seguono stelle polari precise: aggregano più servizi per una maggiore ottimizzazione delle risorse e delle tempistiche; puntano decise alla condivisione delle conoscenze e sono ormai affacciate in modo deciso sul rigoglioso giardino della realtà virtuale e aumentata. Ma non mancano le sorprese fuori dal coro, abbiamo scelto le dieci più interessanti tra quelle premiate o ...