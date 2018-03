Lazio-Milan | Biglia aggancia Luis Alberto fuori area

Ascolti tv ieri - Lazio Milan vs Matrix vs Le iene show | Dati Auditel 28 febbraio 2018 : Quali sono stati gli esiti degli Ascolti tv di ieri, 28 febbraio? La semifinale della Tim Cup Lazio vs Milan, trasmessa su Rai 1, avrà tenuto incollati al piccolo schermo la gran parte degli italiani o avrà avuto la meglio uno dei programmi targati Mediaset come ad esempio Matrix in prime time? Scopriamolo assieme leggendo tutti i Dati Auditel di ieri. Ascolti tv ieri, 28 febbraio RAI 1. È stata sofferta da entrambi gli schieramenti in campo la ...

Maltempo : Atm Milano - circoLazione regolare per metro e mezzi superficie : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Atm comunica che "al momento la circolazione è regolare lungo le linee della metropolitana e sui mezzi di superficie" dopo che il capoluogo lombardo si è svegliato sotto alcuni centimetri di neve. L'azienda di trasporto pubblico milanese "ha attivato il piano di emergenz

Coppa Italia - Lazio-Milan 4 a 5. Gattuso ringhia in conferenza stampa : “Ora è facile salire sul carro…” : Il Milan è la seconda finalista della Coppa Italia. Nel ritorno delle semifinali, la squadra di Gattuso ha battuto la Lazio per 5-4 dopo i calci di rigore. In finale il 9 maggio all’Olimpico, il Milan affronterà la Juventus. L'articolo Coppa Italia, Lazio-Milan 4 a 5. Gattuso ringhia in conferenza stampa: “Ora è facile salire sul carro…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Video/ Lazio Milan (4-5 dcr) : highlights e gol della partita (Coppa Italia - ritorno semifinale) : Video Lazio Milan (risultato finale 4-5 dcr): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:42:00 GMT)

Milan - la finale è di rigore. Lazio - che fatica per nulla : Roma - La seconda notte di fila all'Olimpico si rivela ancora più bella della prima. Contro la Lazio, nel gelo più Milanese che romano, Rino Gattuso si prende ai rigori la prima finale della nuova carriera in panchina "oscurando" per una volta l'altro enfant prodige dei tecnici italiani, quel Simone Inzaghi che si era comunque preso la Supercoppa ad agosto. Il 9 maggio a Roma andrà così in scena la seconda finale in ...

DIRETTA/ Lazio Milan - risultato finale 4-5 - streaming video Rai 1 : fatale l'errore di L.Felipe dal dischetto : DIRETTA Lazio Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Pronostici Serie A 27ª giornata : Lazio-Juventus - Napoli-Roma e Milan-Inter : Lazio-Juventus, Napoli-Roma e Milan-Inter sono le tre partite dai Pronostici più difficili della 27esima giornata di Serie A. Si tratta di scontri diretti tra squadre tutte di alta classifica che ci diranno qualcosa in più sulla lotta scudetto e sulla zona Champions. Giocare in casa o fuori conta davvero poco in partite come queste, aperte a qualsiasi risultato. Ma entriamo nei dettagli dei Pronostici. Lazio-Juventus, vedremo tanti gol? Quello ...

Lazio ko - Milan in finale : All'Olimpico non bastano 120' per decretare la seconda finalista della Coppa Italia . Dopo lo 0-0 dell'andata, tra Lazio e Milan è di nuovo pari senza reti. Si va ai calci di rigore. Finisce 5-4 ad ...

Lazio-Milan - le pagelle dei quotidiani. É Strakosha il re della serata : CORRIERE DELLO SPORT Strakosha 7,5; Caceres 6 , 68 Luiz Felipe 5,5, , de Vrij 6, Radu 6,5; Marusic 5 , 93 Lukaku 5,5, , Parolo 6,5 , Leiva 6, Milinkovic 6,5, Lulic 5,5; Luis Alberto 5 , 67 Felipe ...

Lazio-Milan - S. Inzaghi : 'Meritavamo la finale - bisognava fare gol' : Simone Inzaghi dopo Lazio-Milan di Coppa Italia è rammaricato per aver perso ai calci di rigori la possibilità di andare in finale. Queste le parole del mister biancoceleste a Rai Sport dopo il match: ' Nulla togliere al Milan, che ha fatto due ottime gare, ma probabilmente nell'arco delle due partite avremmo meritato di giocare la finale. Il calcio è questo, faccio comunque i ...

Lazio-Milan - Gattuso : 'Vivo un sogno - questa è la mia casa' : Gennaro Gattuso al termine di Lazio-Milan di Coppa Italia ha commentato la finale conquistata dalla sua squadra dopo il match dell'Olimpico. Queste le prime parole di Rino a Rai Sport: ' La Lazio da mesi dà 4-5 gol a tutti con facilità, è fortissima. Siamo stati bravi, Immobile ha trovato pochissimo la profondità. Abbiamo giocato da squadra, abbiamo tenuto bene il campo e ...

Milan - Gattuso : 'Lazio fortissima - siamo stati bravi a soffrire' : 'La Lazio è una squadra fortissima, noi siamo stati bravi a fare una partita di sofferenza, a togliere gli spazi a Immobile. Potevamo prendere gol, ma potevamo anche farlo. Avevamo di fronte una ...

Coppa Italia - semifinali di ritorno/ Juventus-Milan è la finale - eliminate Atalanta e Lazio : Coppa Italia, oggi le semifinali di ritorno: Juventus-Atalanta e Lazio-Milan in programma. A partire dalle ore 17:30, inizieranno le due semifinali del trofeo nazionale(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:21:00 GMT)

Lazio-Milan : 4-5. Nessun gol - poi i rigori : Lazio-Milan: 4-5. Nessun gol, poi i rigori – Appena cominciata la partita, ho capito subito: finirà ai rigori. E così è stato. Milan più fortunato... L'articolo Lazio-Milan: 4-5. Nessun gol, poi i rigori su Roma Daily News.