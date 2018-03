Lazio | le pagelle | a Immobile manca l' acuto | Leiva instancabile

Lazio-Milan - le pagelle dei quotidiani. É Strakosha il re della serata : CORRIERE DELLO SPORT Strakosha 7,5; Caceres 6 , 68 Luiz Felipe 5,5, , de Vrij 6, Radu 6,5; Marusic 5 , 93 Lukaku 5,5, , Parolo 6,5 , Leiva 6, Milinkovic 6,5, Lulic 5,5; Luis Alberto 5 , 67 Felipe ...

Pagelle Lazio-Milan 4-5 dcr - Coppa Italia 2018 : Donnarumma e Romagnoli decisivi! Non basta un ottimo Strakosha ai biancocelesti : Si decide ai calci di rigore la seconda finalista della Coppa Italia di calcio: il Milan batte 5-4 in trasferta la Lazio e raggiunge la Juventus nell’ultimo atto che si giocherà il 9 maggio proprio allo stadio Olimpico di Roma. Andiamo a scoprire le Pagelle della semifinale di ritorno. LAZIO 6 Strakosha 7 Inoperoso in avvio di gara, risponde presente quando chiamato in causa. ottimo intervento sul piazzato di Calhanoglu ...

Pagelle Lazio-Milan 4-5 dcr - Coppa Italia 2018 : Donnarumma e Romagnoli decisivi! Non basta un buon Strakosha : Si decide ai calci di rigore la seconda finalista della Coppa Italia di calcio: il Milan batte 5-4 la Lazio e raggiunge la Juventus nell’ultimo atto che si giocherà il 9 maggio proprio allo stadio Olimpico di Roma. Andiamo a scoprire le Pagelle della semifinale di ritorno. LAZIO 6 Strakosha 7 Inoperoso in avvio di gara, risponde presente quando chiamato in causa. Ottimo intervento sul piazzato di Calhanoglu nell’extra time. Si supera ...

Pagelle Lazio-Milan 0-0 : i rossoneri la spuntano ai rigori : 1/45 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Pagelle/ Lazio Milan : i voti della partita (Coppa Italia - ritorno semifinale - primo tempo) : Le Pagelle di Lazio Milan: i voti della partita, i giudizi su tutti i protagonisti della partita dello stadio Olimpico, che si è giocata per la semifinale di ritorno di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:49:00 GMT)

LIVE Pagelle Lazio-Milan - Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Donnarumma dice no ai biancobelesti : chi sarà in grado di spezzare l’equilibrio dell’andata? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Lazio-Milan Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle della sfida tra Lazio e Milan, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di calcio. Dopo lo 0-0 dell’andata le due squadre vorranno giocare una gara accorta per riuscire a strappare un posto in finale. I rossoneri inoltre, in caso di gol, potranno anche giocare sapendo che un pari li porterebbe dritti ...

LIVE Pagelle Lazio-Milan - Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali : chi sarà in grado di spezzare l’equilibrio dell’andata? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Lazio-Milan Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle della sfida tra Lazio e Milan, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di calcio. Dopo lo 0-0 dell’andata le due squadre vorranno giocare una gara accorta per riuscire a strappare un posto in finale. I rossoneri inoltre, in caso di gol, potranno anche giocare sapendo che un pari li porterebbe dritti ...

LIVE Pagelle Lazio-Milan - Coppa Italia in DIRETTA : chi sarà in grado di spezzare l’equilibrio dell’andata? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Lazio-Milan Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle della sfida tra Lazio e Milan, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di calcio. Dopo lo 0-0 dell’andata le due squadre vorranno giocare una gara accorta per riuscire a strappare un posto in finale. I rossoneri inoltre, in caso di gol, potranno anche giocare sapendo che un pari li porterebbe dritti ...

Lazio - le pagelle : Luiz Felipe d'autorità - Leiva è una muraglia : STRAKOSHA 6 Un'uscita a vuoto, dalla quale scaturisce l'unica occasione del Sassuolo, e una grande parata su Adjapong a punteggio acquisito. WALLACE 6 Soffre il passo rapido di Politano ma sopperisce ...

Pagelle Sassuolo-Lazio 0-3 - Milinkovic-Savic clamoroso : Pagelle Sassuolo-Lazio – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 26^ giornata del campionato di Serie A, grande spettacolo della Lazio nella gara in trasferta contro il Sassuolo, netto successo per la squadra di Simone Inzaghi che adesso torna al terzo posto dopo il successo di ieri dell’Inter. Il grande protagonista è stato Milinkovic-Savic, sempre più trascinatore della Lazio, in rete anche Immobile. Espulsione per Berardi. ...

Pagelle/ Sassuolo Lazio : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A - 26^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sassuolo Lazio: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Mapei Stadium per la 26^ giornata della Serie A. Chi sono i migliori e i peggiori della sfida?. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Pagelle Lazio-Steaua Bucarest 5-1 : Immobile è tornato! : Pagelle Lazio-Steaua Bucarest – Un netto 5-1 per confermare che la Lazio è tornata e per dimenticare l’incidente di percorso dell’andata. La squadra biancoceleste asfalta la Steaua Bucarest nel ritorno dei sedicesimi di Europa League e vola agli ottavi. Tripletta di Ciro Immobile che, dopo aver interrotto il digiuno nella sfida di campionato con il Verona, è tornato a trascinare i capitolini a suon di goal. In rete anche Felipe ...

Pagelle/ Lazio-Verona (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 25^ giornata) : Le Pagelle di Lazio Verona: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della partita allo stadio Olimpico. Voglia di riscatto per i biancocelesti nel Monday Night della Serie A(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 23:00:00 GMT)

Pagelle Lazio-Verona 2-0 - Immobile sempre decisivo : Pagelle Lazio-Verona 2-0 – La Lazio vince contro il Verona e si lascia alle spalle il momento difficile, netto successo davanti al pubblico amico per la squadra di Simone Inzaghi che riscatta le tre sconfitte consecutive e torna in zona Champions League, al quarto posto, decisivo Ciro Immobile, determinante sempre di più per questa squadra. Buone anche le prestazioni di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, tanta qualità per il tecnico Inzaghi, ...