Lazio ko | Milan in finale

Lazio-Milan - le pagelle dei quotidiani. É Strakosha il re della serata : CORRIERE DELLO SPORT Strakosha 7,5; Caceres 6 , 68 Luiz Felipe 5,5, , de Vrij 6, Radu 6,5; Marusic 5 , 93 Lukaku 5,5, , Parolo 6,5 , Leiva 6, Milinkovic 6,5, Lulic 5,5; Luis Alberto 5 , 67 Felipe ...

Lazio-Milan - S. Inzaghi : 'Meritavamo la finale - bisognava fare gol' : Simone Inzaghi dopo Lazio-Milan di Coppa Italia è rammaricato per aver perso ai calci di rigori la possibilità di andare in finale. Queste le parole del mister biancoceleste a Rai Sport dopo il match: ' Nulla togliere al Milan, che ha fatto due ottime gare, ma probabilmente nell'arco delle due partite avremmo meritato di giocare la finale. Il calcio è questo, faccio comunque i ...

Lazio-Milan - Gattuso : 'Vivo un sogno - questa è la mia casa' : Gennaro Gattuso al termine di Lazio-Milan di Coppa Italia ha commentato la finale conquistata dalla sua squadra dopo il match dell'Olimpico. Queste le prime parole di Rino a Rai Sport: ' La Lazio da mesi dà 4-5 gol a tutti con facilità, è fortissima. Siamo stati bravi, Immobile ha trovato pochissimo la profondità. Abbiamo giocato da squadra, abbiamo tenuto bene il campo e ...

Milan - Gattuso : 'Lazio fortissima - siamo stati bravi a soffrire' : 'La Lazio è una squadra fortissima, noi siamo stati bravi a fare una partita di sofferenza, a togliere gli spazi a Immobile. Potevamo prendere gol, ma potevamo anche farlo. Avevamo di fronte una ...

Coppa Italia - semifinali di ritorno/ Juventus-Milan è la finale - eliminate Atalanta e Lazio : Coppa Italia, oggi le semifinali di ritorno: Juventus-Atalanta e Lazio-Milan in programma. A partire dalle ore 17:30, inizieranno le due semifinali del trofeo nazionale(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:21:00 GMT)

Lazio-Milan : 4-5. Nessun gol - poi i rigori : Lazio-Milan: 4-5. Nessun gol, poi i rigori – Appena cominciata la partita, ho capito subito: finirà ai rigori. E così è stato. Milan più fortunato... L'articolo Lazio-Milan: 4-5. Nessun gol, poi i rigori su Roma Daily News.

Pagelle Lazio-Milan 4-5 dcr - Coppa Italia 2018 : Donnarumma e Romagnoli decisivi! Non basta un ottimo Strakosha ai biancocelesti : Si decide ai calci di rigore la seconda finalista della Coppa Italia di calcio: il Milan batte 5-4 in trasferta la Lazio e raggiunge la Juventus nell’ultimo atto che si giocherà il 9 maggio proprio allo stadio Olimpico di Roma. Andiamo a scoprire le Pagelle della semifinale di ritorno. LAZIO 6 Strakosha 7 Inoperoso in avvio di gara, risponde presente quando chiamato in causa. ottimo intervento sul piazzato di Calhanoglu ...

Video Gol Lazio-Milan - Highlights e Tabellino ritorno Semifinale di Coppa Italia - 28-02-2018 : Risultato Finale Lazio-Milan 0-0 (4-5 d.c.r), Cronaca, Highlights e Video Gol, ritorno Semifinale di Coppa Italia, 28 Febbraio 2018. Il Milan va in finale! Il Milan ai calci di rigore allo stadio Olimpico di Roma ottiene il pass per la finale di Coppa Italia. Dopo 120′ minuti di agonia per i tifosi e i giocatori, il Milan batte 4-5 la Lazio ai calci di rigore. 120′ minuti di puro spettacolo allo stadio Olimpico di Roma, primo ...

Pagelle Lazio-Milan 4-5 dcr - Coppa Italia 2018 : Donnarumma e Romagnoli decisivi! Non basta un buon Strakosha : Si decide ai calci di rigore la seconda finalista della Coppa Italia di calcio: il Milan batte 5-4 la Lazio e raggiunge la Juventus nell’ultimo atto che si giocherà il 9 maggio proprio allo stadio Olimpico di Roma. Andiamo a scoprire le Pagelle della semifinale di ritorno. LAZIO 6 Strakosha 7 Inoperoso in avvio di gara, risponde presente quando chiamato in causa. Ottimo intervento sul piazzato di Calhanoglu nell’extra time. Si supera ...

Coppa Italia - il Milan manda ko la Lazio ai calci di rigore : finale contro la Juventus : Sfida affascinante ed emoziante quella tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Gennaro Gattuso nella finale di ritorno di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 del Meazza, infatti, le due squadre hanno replicato anche nella sfida di ritorno allo stadio Olimpico e ci sono voluti i rigori per decretare la finalista che andrà ad affrontare la Juventus il prossimo 9 maggio a Roma. La partita è stata equilibrata dal primo all'ultimo minuto con il Milan ...

Lazio ko ai rigori 4-5 : in finale con la Juve passa il Milan : Incredibile partita all'Olimpico. Lazio e Milan si affrontano a viso aperto per 120 minuti e, poi, ai calci di rigore. Finisce 5-4 ad aoltranza, dopo 4 errori laziali e 3 dei rossoneri. In finale...

Diretta/ Lazio Milan (risultato finale 4-5) streaming video Rai 1 : Trionfo rossonero dopo i calci di rigore! : Diretta Lazio Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia all'Olimpico(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 23:31:00 GMT)

Pagelle Lazio-Milan 0-0 : i rossoneri la spuntano ai rigori : 1/45 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Coppa Italia - emozioni all’Olimpico : il Milan vola in finale - Lazio ko ai rigori : 1/31 Alfredo Falcone/LaPresse ...