Latina | in vendita uova di Pasqua con l' effigie di Mussolini | la protesta dell' avvocato

Calcutta all’Arena di Verona e a Latina nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Calcutta all'Arena di Verona, in concerto il 6 agosto 2018 per un'unica serata-evento. I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita su TicketOne dalle ore 13.30 di martedì 23 gennaio. I ticket arriveranno presso le filiali del gruppo Unicredit il 26 gennaio. Dallo stesso giorno, i biglietti saranno disponibili anche nei punti vendita fisici. Il prezzo dei biglietti per il concerto di Calcutta all'Arena di Verona va dai 25 ai 30 euro, dai ...