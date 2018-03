Lady Bird | la ribelle rosa punk nella brillante commedia di Greta Gerwig

"Lady Bird" - ritratto adolescenziale candidato a 5 Oscar : Al termine della visione di 'Lady Bird', prima regia della talentuosa attrice Greta Gerwin , che aveva già co-diretto 'Nights and Weekends' nel 2008 con Joe Swanberg, , ci si chiede come l'opera possa ...

Lady Bird - adolescenza femminile. Maria Sole Tognazzi 'Una regista è sempre un miracolo' - Cinema - Spettacoli : 'Chiunque parla dell'edonismo della California non ha mai trascorso un Natale a Sacramento'. Si apre con questa citazione della scrittrice e giornalista Joan Didion, Lady Bird , il film di Greta ...

Lady Bird e Call Me By Your Name : il coming-of-age a confronto : ... come regista attira fondi al di fuori del contesto nazionale, che però portano ad investimenti proprio su quest'ultimo, girando per il resto del mondo come prodotto italiano. Luca Guadagnino è ...

'Lady Bird' - sul set con Greta Gerwig 34 anni di talento : L'attrice e sceneggiatrice americana , ha lavorato con Baumbach, con Woody Allen e Pablo Larrain, firma il suo secondo film da regista e viene proiettata direttamente nella notte più importante dell'...

Lady Bird - la recensione dell’indie con Saoirse Ronan acclamato in America : C’è qualcosa di famigliare eppure sorprendente in Lady Bird, che ormai in America è già uno dei film più amati degli ultimi anni. Perché se quello del “coming of age” è un genere che gli statunitensi hanno codificato (quasi alla pari del road movie), la maniera con cui Greta Gerwig decide di narrare questa storia adolescenziale […] L'articolo Lady Bird, la recensione dell’indie con Saoirse Ronan acclamato in America sembra essere il ...