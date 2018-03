L' acciaieria di Piombino passa da Aferpi agli indiani di Jws | firmato l' accordo al Mise

huffingtonpost

(Di giovedì 1 marzo 2018) È statol'preliminare per la cessione dell'didall'algerina Cevital al gruppo indiano Jws di Saijan Jindal per circa 75 milioni di euro. Ad annunciarlo il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, e il governatore della Toscana, Enrico Rossi.Con la firma di oggi, spiega il segretario generale della Fim Cisl Marco Bentivogli, "si chiude una fase importante della vertenza ex-Lucchini di, ora. Cevital, che aveva rilevato il polo siderurgico toscano, si è dimostrata nei mesi scorsi incapace di adempiereobblighi contrattuali previsti dalla cessione commissariale. Solo grazie all'intervento del, che ha inviato al collegio sindacale diuna diffida, è stato possibile accelerare i tempi per ilggio di mano dell'attività siderurgica a una nuova proprietà".Con l'ingresso degli...