La voce della Politica Elezioni 2018 | ambientalista entra nel confronto

“Adesso parlo io”. Isola - scontro Terlizzi-Warwick : interviene la moglie di Franco. A dare voce alla signora è Barbara D’Urso - le sue parole arrivano dritte al cuore del pubblico e svelano anche un aspetto inedito della vicenda : della serie: nessuno tocchi mio marito. E poco conta se lui è un vip ed è in balia dell’Isola dei famosi. Ecco, quando si tira in ballo la persona che si ama, è bene scendere in campo per difenderla. A tutti i costi e con ogni mezzo, anche un lettera a Barbara D’Urso. In attesa del confronto all’Isola dei Famosi tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, la moglie dell’ex pugile ha scritto una lettera a Barbarella, letta poi a ...

Sala Stampa live dallo Stadio Nicola De Simone. La voce dei protagonisti della partita - Magazine Pragma : Il Siracusa ha battuto il Monopoli per 3-0, ecco le dichiarazioni dei protagonisti in conferenza Stampa, raccolte da Gianluca Apicella. Giuseppe Scienza , Allenatore Monopoli, : ' Il Siracusa è stato ottimo, molti demeriti nostri, il Siracusa ha meritato la vittoria. Non siamo stati reattivi e poco incisivi. La squadra ha voglia di fare bene ...

La voce della Politica Civica Popolare : manifestazione a Senise con Angelo Rosella : Nell'economia reale del Mezzogiorno ci sono punti di forza straordinariamente vivi su cui basare una nuova progettualità. Non solo agricoltura e turismo, ma anche portualità, logistica, industria ...

Strage Parkland - genitori : ‘Regolamentare meglio vendita delle armi’. Ma Trump dà voce a sogno della Nra : ‘Armare i docenti’ : Consentire agli insegnanti di recarsi a scuola armati per prevenire le stragi come quella di Parkland. Donald Trump dà voce al sogno della National Rifle Association, la più potente tra l lobby delle armi americane. “Capisco che è un’ipotesi controversa, ma siamo qui per ascoltare”, ha detto il presidente degli Stati Uniti durante una lunga sessione di ascolto alla Casa Bianca dove ha convocato ragazzi sopravvissuti, genitori di ...

Salute - botulino ‘versatile’ : risolve anche il tremore della voce : botulino efficace per il trattamento del tremore della voce, lo rivela uno studio condotto da ricercatori americani e pubblicato dalla rivista scientifica ‘Jama Otoralyngoiatrics and Head Neck Surgery’. Seconda la ricerca, un’iniezione di tossina botulinica risulterebbe efficace tanto nella disfonia spasmodica degli adduttori, quanto nel tremore vocale o laringeo. “Un’altra attestazione della versatilità e della ...

Il botulino corregge il tremore della voce - AITEB : un’altra conferma della sicurezza del farmaco : Dopo la già nota possibilità di correggere lo stridore laringeo, arriva anche la notizia dell’efficacia del botulino per il trattamento del tremore della voce. La conferma arriva da uno studio condotto da ricercatori americani e pubblicato dall’autorevole rivista scientifica Jama Otoralyngoiatrics and Head Neck Surgery. Dalla pubblicazione si desume che un’iniezione di tossina botulinica risulterebbe efficace tanto nella disfonia ...

La voce della Politica Al via a Matera la campagna elettorale di 10 Volte Meglio : ... "noi partiamo come un sistema che intende creare in Italia un modello di sviluppo basato su di un'economia etica e sostenibile, una società nella quale i bambini di oggi possano crescere e vivere in ...

'Noi donne' del 1944-45 - online la voce clandestina della resistenza : Fa la cronaca di grandi e piccoli avvenimenti locali: dallo sciopero delle mondine che rivendicano una paga più alta, all'incitamento dei propri uomini ad unirsi alla resistenza, al diritto di voto ...

La voce della Politica Sindacato : Giovanni Tancredi riconfermato alla guida dell'Ugl Basilicata : Standing - ovation per Giovanni Tancredi autore di un'applauditissima relazione nel corso del secondo congresso regionale dell'Ugl Basilicata appena concluso a Potenza che lo ha visto rieletto ...

La voce della Politica Domani - 9 Febbraio - alle 19 - nuova tappa del tour elettorale di FdI a Stigliano : Il tour elettorale di Fratelli d'Italia Basilicata fa tappa a Stigliano, Mt, , venerdì 9 Febbraio alle ore 19.00, presso l'Hotel ristorante Mariano, con l'incontro di presentazione del programma ...

Salute : l’acqua migliora la qualità della voce - l’idratazione la soluzione ideale per preservarla : E’ risaputo che bere almeno otto bicchieri d’acqua al giorno sia la soluzione consigliata per permettere al nostro organismo di rimanere idratato e apportare una serie di benefici per la Salute, ma non tutti sanno cosa fare per preservare la qualità della voce. Secondo uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Università di Pretoria in Sudafrica che ha analizzato oltre dieci anni di pubblicazioni sull’argomento, l’acqua rappresenta la ...

La voce della Politica Bolognetti : sete di verità! : A partire dalle ore 23.59 di questa sera, alternerò un giorno di sciopero della sete a due giorni di sciopero della fame. Chiedo che si rispetti il sacrosanto diritto umano e civile dei cittadini ...

La voce della Politica Gioco d'azzardo : GERARDI - Civica Popolare - - raccogliamo appello don Cozzi : "raccogliamo l'appello della Fondazione Antiusura Interesse Uomo, lanciato attraverso il presidente Don Marcello Cozzi, in continuità con il nostro impegno per contrastare il Gioco d'azzardo, ad ...

La voce della Politica Nemoli : Confronto con i cittadini sull'azione amministrativa : Per il futuro c'è un nuovo progetto, già presentato in Regione, che prevede un ampliamento dell'offerta con pre spettacoli al lago e a Nemoli, nuove tribune, un'area di scena maggiore e nuovi giochi ...