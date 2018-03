La Toscana si candida a ospitare la macchina per la ricerca sulla fusione nucleare

Elezioni - Giachetti vs Geloni : “Speranza molisano in plurinominali Toscana”. “È lucano. Renzi si candida al Senato. Non voleva abolirlo?” : Secondo match dello scontro a Omnibus, su La7, (qui la prima parte) tra Chiara Geloni (Liberi e Uguali) e Roberto Giachetti (Pd). Quest’ultimo menziona Roberto Speranza, già omaggiato in passato con l’appellativo “faccia come il culo”: “Non accetto lezioni da un partito come Liberi e Uguali, che ha il suo capo, Speranza, che si è fatto garantire in tutti i collegi plurinominali della Toscana ed è molisano”. ...