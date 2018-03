La terapia sentimentale della morbidezza

vanityfair

(Di giovedì 1 marzo 2018) «L’amore apre, l’amoro fa morbido». Se esistesse una parola per dire «romanzo scritto con il corpo» – nel senso di braccia, spalle, schiena, cosce, organi genitali, testa, piedi, mani, tutto quanto insieme, o anche in modo alternato – allora la si potrebbe posare accanto al nuovo libro di Hanne Ørstavik, 48 anni, che è una delle più importanti scrittrici norvegesi. Il titolo, A Bordeaux c’è una grande piazza aperta (Ponte alle Grazie, pagg. 228, 16 euro; trad. Sara Culeddu), dice poco e moltissimo. Il testo inizia con le tre parole programmatiche «Mi vuoi incontrare», senza punto interrogativo. È la storia di Ruth che inizia una relazione con Johannes, che la vuole ma solo fino a. «Johannes dice che mi ama ma non vuole fare l’amore con me. Si può certamente capire. Ma il mio corpo non lo capisce». Johannes frequenta club di scambisti. Johannes ...