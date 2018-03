La spudorata ipocrisia delle Ong

ilgiornale

: @allnews24eu Un reality che potrebbe essere ridimensionato a partire dal cambio della conduttrice.Toppe risate ,poc… - SaraCannea : @allnews24eu Un reality che potrebbe essere ridimensionato a partire dal cambio della conduttrice.Toppe risate ,poc… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Si fanno chiamare Ong, Organizzazioni Non Governative, ma sono le nuove e crudeli divinità di un umanitarismo cinico e spregiudicato. Divinità pronte a scegliere, nel nome del proprio esclusivo interesse, quale morte imporre a chi non può né decidere, né difendersi. Il medico nazista Josef Mengele torturava le sue vittime nel nome d'una medicina al servizio di una razza superiore. Le nuove divinità dell'emergenza umanitaria non razzolano molto lontano. Nel nome di un impegno promosso a mantra del politicamente corretto accettano lo stupro di donne innocenti e la morte di migliaia di disgraziati. È successo in Siria e in Libia, due Paesi a lungo utilizzati dai professionisti dell'umanitarismo per far leva sui nostri sensi di colpa e incoraggiare un'accoglienza senza regole o limiti. Ma non è stata la loro colpa più grave. Ben più ignobile è stata la decisione di ...