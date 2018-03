La situazione dei treni di giovedì | i ritardi e le cancellazioni

La situazione dei treni di mercoledì : i ritardi e le cancellazioni : Oggi la circolazione dei treni sta gradualmente tornando alla normalità, ma continuano a esserci problemi su varie linee: gli orari e le altre cose da sapere The post La situazione dei treni di mercoledì: i ritardi e le cancellazioni appeared first on Il Post.

La situazione dei treni di oggi : i ritardi e le cancellazioni a causa della neve : trenitalia e Italo hanno definito una serie di provvedimenti per regolare la circolazione dei treni di oggi: gli orari e le altre cose da sapere The post La situazione dei treni di oggi: i ritardi e le cancellazioni a causa della neve appeared first on Il Post.

Ventimiglia - neve e gelo sull’accampamento dei migranti. I volontari : “situazione pesante servono legna e coperte” : L’ondata di gelo è arrivata anche a Ventimiglia, dove in queste ore si è accumulato un fitto strato di neve che ha coperto completamente l’accampamento lungo il greto del fiume Roja dove circa 200 migranti stazionano in attesa di raggiungere la Francia. Privi di indumenti invernali e protetti dal freddo con coperte distribuite da volontari e teloni in plastica, circa duecento di migranti sono stati invitati nella giornata di ieri ad accettare ...

Burian e neve a Roma : la situazione dei treni regionali : Emergenza Burian, questo il dettaglio della circolazione ferroviaria della rete regionale nel nodo di Roma: Roma – Fiumicino Aeroporto: i collegamenti no stop Leonardo Express procedono con una corsa ogni 30 minuti, i treni della FL1 circolano con una frequenza di un treno ogni ora. FL2 Roma – Sulmona: collegamenti attivi da/per Roma Tiburtina, con ritardi medi di 60 minuti. Cancellati i servizi da/per Roma Termini. FL3 Roma – ...

La situazione dei treni di oggi e dei ritardi a causa della neve : Le cose da sapere: ci sono ritardi fino a tre ore per i treni da o per Roma, e molte linee sono state cancellate The post La situazione dei treni di oggi e dei ritardi a causa della neve appeared first on Il Post.

"Questa situazione mi sta distruggendo" - un altro concorrente sta per abbandonare l'Isola dei Famosi : ecco chi è : "Non sentire i miei figli mi sta distruggendo, non sentire mia moglie mi sta distruggendo. Questo è il prezzo da pagare. Mi mancano da morire. Prima di partire avevo...

'Questa situazione mi sta distruggendo' - un altro concorrente sta per abbandonare l'Isola dei Famosi : ecco chi è : 'Non sentire i miei figli mi sta distruggendo, non sentire mia moglie mi sta distruggendo. Questo è il prezzo da pagare. Mi mancano da morire. Prima di partire avevo sottovalutato questa situazione'. ...

Isola dei famosi - il dramma di Amaurys Perez : 'Questa situazione mi sta distruggendo'. Marcuzzi - fuori un altro : E quattro: questa edizione dell' Isola dei famosi potrebbe passare alla storia come la più sfortunata di sempre. Un addio per scandalo-droga , Francesco Monte , , uno per mal d'amore , Chiara Nasti , ,...

Energia pulita - una speciale classifica fa il punto sulla situazione mondiale : verso una fine dell’era dei combustibili fossili? : As You Sow, organizzazione non profit, e Corporate Knights, azienda di prodotti multimediali, di ricerca e di informazioni finanziare, hanno pubblicato la classifica Clean200, un ranking delle 200 migliori società quotate in borsa in tutto il mondo sulla base dei loro ricavi totali derivanti dall’Energia pulita secondo le valutazioni della Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Nella classifica dominano le società cinesi, 68, seguite da quelle ...

“È in queste condizioni”. Papa Ratzinger - nuove allarmanti indiscrezioni. A parlare della situazione di Benedetto XVI questa volta è il fratello. La reazione dei fedeli : Lucido, anzi lucidissimo. Coi ricordi ancora ben intatti e la solita grinta messa in mostra in passato. A chi l’ha incontrato recentemente, Joseph Ratzinger si è mostrato come una persona presente nel dialogo, che sa conversare senza alcun intoppo, seguire le parole degli altri e annotare bene a mente date e nomi. L’età, invece, ne ha minato purtroppo le capacità fisiche. All’indomani del quinto anniversario della ...

“La situazione è grave…”. La rivelazione di Francesco Monte a Mattino 5. Il caso droga all’Isola dei Famosi non si ferma e davanti a Federica Panicucci vengono dette proprio queste parole : “È finita malissimo” : La questione delle canne all’Isola dei Famosi continua a tenere banco. In molti pensavano che le acque si sarebbero chetate e che l’impiccio avrebbe visto la fine, lieta si sperava. Ma invece pare proprio che il velo d’amarezza che si è abbattuto sul reality non abbia fine. Tra Francesco Monte ed Eva Henger è ancora guerra. Entrambi sono ormai ex concorrenti, ma le loro voci continuiamo a sentirle forti e chiare. In ogni ...

“Bisognerebbe sopprimerla”. All’Isola dei Famosi tensioni sempre più forti. Naufraghi ai ferri corti - aria irrespirabile e gli ultimi avvenimenti hanno spaccato il gruppo : ora la situazione è pericolosa : La vita in Honduras è dura e non è solo una questione di ‘sopravvivenza’. I Naufraghi dell’Isola dei Famosi non riescono ad avere una convivenza decente. Tra cibo che scarseggia e rotoli di carta igienica che spariscono i vip hanno rapporti sempre più tesi. In particolare Cecilia Capriotti e Filippo Nardi più si annusano e meno si piacciono. L’ex gieffino aveva accusato la sua compagna di viaggio di essere ...

Macerata - sit-in di Casapound : “Quello che scatena la furia omicida è la situazione dei migranti - non i toni della politica” : “Non sono a favore della pena di morte ma di fronte a certi crimini efferati la pena di morte potrebbe essere una liberazione anche morale per chi lo ha commesso”. Lo ha detto il segretario nazionale e candidato premier di Casapound Simone Di Stefano oggi, mercoledì 7 febbraio, in un incontro con la stampa organizzato in una Macerata blindata. Il riferimento è all’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne fatta a pezzi e ...

“Morte per te e la tr***”. Choc all’Isola dei Famosi - è il caos. Dopo l’uscita di scena di Francesco Monte che ha deciso di abbandonare l’Honduras spontaneamente - la situazione è diventata insostenibile. E ora c’è addirittura in ballo la vita di qualcuno (che non è Eva Henger). Tremendo : “Ho avuto una settimana difficile – ha esordito Monte -. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno ...