ilgiornale

: La Signora si spaventa ma passa - canalesportiv : La Signora si spaventa ma passa - g1a1b1r1y1 : @repubblica ....Cara signora e l'odio manifestato in modo violento dalla maestrina 'antifascista' e sicuramente Ant… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) nostro inviato a TorinoBasta e avanza il compitino allaper centrare la quarta finale di coppa Italia consecutiva. «Abbiamo giocato per fare la storia», dice Massimiliano Allegri perché solo i bianconeri con Barcellona e Psg possono vincere quattro volte di fila la coppa nazionale. La Juventus inizia così nel migliore dei modi il trittico di partite che in otto giorni potrebbe incidere pesantemente sulla stagione. Perché dopo l'Atalanta ieri, sabato c'è la Lazio in campionato e mercoledì il Tottenham in Champions League.Nel gelo dello Stadium non poteva che essere di rigore il gol che ha chiuso il discorso qualificazione contro la solita volitiva squadra di Gasperini. Per la Dea il rammarico si chiama Papu Gomez perché il palo centrato da oltre trenta metri su sbandata della difesa bianconera e Buffon in libera uscita, assomiglia più a un gol ...