La Sicilia è il set perfetto | 5 serie tv ambientate sull' isola

A Ragusa e Modica la Settimana Reumatologica Siciliana : L'evento che ha una valenza regionale coinvolge tutto il mondo della reumatologia sarà presentato in conferenza stampa martedì prossimo

Sicilia : slitta di una settimana seduta Ars su rifiuti : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - slitta di una settimana la seduta dell'Assemblea regionale Siciliana prevista per oggi pomeriggio nel corso della quale il Presidente della Regione Nello Musumeci avrebbe dovuto fare il suo intervento sull'emergenza rifiuti in Sicilia e sulla crisi idrica a Palermo. Ad

Sicilia : slitta di una settimana seduta Ars su rifiuti : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) – slitta di una settimana la seduta dell’Assemblea regionale Siciliana prevista per oggi pomeriggio nel corso della quale il Presidente della Regione Nello Musumeci avrebbe dovuto fare il suo intervento sull’emergenza rifiuti in Sicilia e sulla crisi idrica a Palermo. Ad annunciarlo è lo stesso Musumeci. “Domani dovrò incontrare il ministro De Vincenti a Roma – ha detto ai cronisti a ...

Turismo : Sicilia punta su quello religioso e bellico - Musumeci 'settore portante per Isola' (2) : (AdnKronos) - Tre le idee in campo anche quella di realizzare "un marchio di qualità per le trattorie, le osterie, i ristoranti che si caratterizzano per la bontà della cucina e la creatività nel solco della tradizione, puntando a un'enogastronomia che privilegi la qualità" dice ancora Musumeci, ric

Turismo : Sicilia punta su quello religioso e bellico - Musumeci 'settore portante per Isola' : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - Il Turismo religioso e quello sociale, passando dal quello enogastronomico e bellico. La Regione Siciliana guarda al comparto che, spiega il governatore Siciliano, Nello Musumeci, durante una conferenza stampa alla Bit di Milano, può diventare "il secondo settore porta

Turismo : Sicilia punta su quello religioso e bellico - Musumeci ‘settore portante per Isola’ : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – Il Turismo religioso e quello sociale, passando dal quello enogastronomico e bellico. La Regione Siciliana guarda al comparto che, spiega il governatore Siciliano, Nello Musumeci, durante una conferenza stampa alla Bit di Milano, può diventare “il secondo settore portante dell’economia dell’Isola dopo l’agricoltura di qualità”. Nella città meneghina il presidente della Regione ...

Centonove - il settimanale Siciliano finisce all'asta : Il settimanale si è sempre occupato di politica, cronaca, economia e cultura con una particolare attenzione alle inchieste. La testata è stata fondata da Enzo Basso, finito agli arresti domiciliari, ...

MARIO FRANCESE - DELITTO DI MAFIA/ Giornale di Sicilia vs Mediaset : "La verità la scrivano i giudici non la tv" : MARIO FRANCESE, DELITTO di MAFIA: Giornale di Sicilia vs Mediaset: “No a censura, ma la ricostruzione è falsa”. Il quotidiano torna all'attacco dopo la messa in onda del film su Canale 5(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 12:43:00 GMT)

Previsioni Meteo - inizio settimana col caldo anomalo in tutt’Italia. Martedì 23 qualche pioggia in Calabria e Sicilia - sole e temperature in ulteriore aumento altrove : 1/7 ...

Mario Francese - Delitto di Mafia/ Giornale di Sicilia vs Mediaset : “No a censura - ma la ricostruzione è falsa” : Mario Francese, Delitto di Mafia: Giornale di Sicilia vs Mediaset: “No a censura, ma la ricostruzione è falsa”. Il quotidiano torna all'attacco dopo la messa in onda del film su Canale 5(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:25:00 GMT)

Delitto di Mafia - Mario Francese/ Giornale di Sicilia diffida Mediaset : la risposta del produttore Valsecchi : La storia del giornalista Mario Francese, ucciso il 26 gennaio 1979, è al centro di “Delitto di Mafia" secondo appuntamento della serie televisiva "Liberi sognatori".(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:02:00 GMT)

Delitto di Mafia - Mario Francese/ Giornale di Sicilia diffida Mediaset : replica - “film su libertà di stampa” : La storia del giornalista Mario Francese, ucciso il 26 gennaio 1979, è al centro di “Delitto di Mafia" secondo appuntamento della serie televisiva "Liberi sognatori".(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 21:52:00 GMT)

DELITTO DI MAFIA - MARIO FRANCESE/ Giornale di Sicilia diffida Mediaset : “Non mandatelo in onda - ci danneggia” : La storia del giornalista MARIO FRANCESE, ucciso il 26 gennaio 1979, è al centro di “DELITTO di MAFIA" secondo appuntamento della serie televisiva "Liberi sognatori".(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:34:00 GMT)

Mafia - il Giornale di Sicilia contro Mediaset : “Film su Francese ci danneggia”. Nella sentenza i rapporti tra editore e boss : Chiede di bloccare la fiction sul cronista assassinato da Cosa nostra. Nonostante fosse un giornalista del suo stesso Giornale. Ammazzato perché aveva capito troppo della piovra. Dicono che a Palermo a volte i fatti scompaiano. Finiscono nei cassetti, archiviati e dimenticati, per evitare di ricostruirli per quelli che erano. La storia di Mario Francese, evidentemente, non fa eccezione. Ucciso da Cosa nostra il 26 gennaio del 1979, trentotto ...