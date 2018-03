La pensione non le basta per vivere | 75enne sviene per la fame al supermercato

ANZIANA SVIENE AL SUPERMARKET/ Ho fame ma non posso comprare nulla - la pensione non mi basta : Una donna di 75 anni è svenuta mentre si trovava in un supermercato alla periferia di Padova, è colassata per la fame, i soldi per la pensione non le bastano(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:11:00 GMT)

Carmen di Pietro e Sandro Paternostro/ Mattino 5 - video : "Non rinuncio alla pensione e alla mia libertà" : Carmen di Pietro non vuole rinunciare alla pensione di reversibilità e per questo dice no ad un altro matrimonio, ma è davvero questa l'unica causa? Ecco la verità(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:29:00 GMT)

Carmen Di Pietro : "Non mi risposo per non perdere 3.000 euro di pensione di Paternostro" : Una Carmen Di Pietro fin troppo sincera, quella collegata in diretta nello studio di Quinta Colonna: «Avrei voluto risposarmi, ma non voglio rinunciare alla pensione di...

Carmen Di Pietro : ‘Non rinuncio alla pensione di reversibilità di Sandro Paternostro’ : “Dico la verità, non mi sposo per non perdere la pensione, ma se dovessi incontrare un uomo che mi fa perdere la testa…” la showgirl Carmen Di Pietro ammette candidamente a Quinta Colonna su Canale 5 di non risposarsi per non perdere il diritto alla pensione di reversibilità dell’ex marito Sandro Paternostro, sposato nel 1998 e morto nel 2000 (QUI IL VIDEO). Sono passati 18 anni da quel matrimonio che all’epoca fece ...

Carmen Di Pietro : 'Non mi risposo per non perdere 3.000 euro di pensione di Paternostro' : Una Carmen Di Pietro fin troppo sincera, quella collegata in diretta nello studio di Quinta Colonna : 'Avrei voluto risposarmi, ma non voglio rinunciare alla pensione di reversibilità da 3mila euro al ...

Carmen Di Pietro : "Non rinuncio alla pensione di reversibilità" : “Perché dovrei perdere la pensione? Dovrebbero perderla i politici non io”. Si è difesa così Carmen Di Pietro, ex moglie di Sandro Paternostro. Il...

Carmen Di Pietro/ "Non mi sposo per non perdere la pensione di reversibilità" : Carmen Di Pietro, in diretta a Quinta Colonna su Canale 5, ha svelato il perchè della scelta di non sposarsi. "Non mi sposo per non perdere la pensione di reversibilità"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:54:00 GMT)

Carmen Di Pietro : “Non rinuncio alla pensione di reversibilità” : Carmen Di Pietro: “Non rinuncio alla pensione di reversibilità” La showgirl vedova del giornalista Sandro Paternostro percepisce 3.000 euro netti al mese Continua a leggere L'articolo Carmen Di Pietro: “Non rinuncio alla pensione di reversibilità” sembra essere il primo su NewsGo.

Carmen Di Pietro : "Non mi sposo per non perdere la pensione da 3mila euro" : La showgirl Carmen Di Pietro ogni mese percepisce la pensione di reversibilità del marito e giornalista Sandro Paternostro, 3 milioni di euro netti e non sembra volerci rinunciare. Per nessuna ragione."Dico la verità, non mi sposo per non perdere la pensione", ha detto Carmen in diretta a Quinta Colonna su Canale 5. "Ma se dovessi incontrare un uomo che mi fa perdere la testa...". "Così tanto da non riuscire a fare ...

Carmen Di Pietro : Non mi sposo per non perdere la pensione di reversibilità : Tre milioni di euro netti. Tanto percepisce ogni mese Carmen Di Pietro per la pensione di reversibilità del marito Sandro Paternostro, giornalista morto 18 anni fa.Un assegno lordo di 5mila euro a cui la showgirl non ha alcuna intenzione di rinunciare. Come lei stessa ha rivelato senza nessuna remora a Quinta colonna su Canale 5: "Dico la verità, non mi sposo per non perdere la pensione", ha detto candidamente in diretta tv. ...

Carmen Di Pietro : 'Non rinuncio alla pensione di reversibilità' : A distanza di 18 anni dalla morte del giornalista Sandro Paternostro , sua moglie Carmen Di Pietro non ha alcuna intenzione di rinunciare alla pensione di reversibilità che ammonta a 5000 euro lordi, ...

Ventitrè primari in pensione visitano gratuitamente chi non può permettersi cure : Ventitré ex primari in pensione visitano gratuitamente anziani, rifugiati, persone in difficoltà economica che altrimenti non saprebbero come curarsi. Succede a Borgomanero, all'ambulatorio dell'Auser. La storia la racconta La Stampa:L'anno scorso sono state più di 1500 le persone che hanno usufruito, senza spendere un centesimo, di una visita cardiologica, ortopedica, dermatologica, neurologica, un'ecografia o un ...

Vaticano - il Papa : "Cardinali e vescovi non più automaticamente in pensione a 75 anni" : Pubblicato il Motu proprio "Imparare a congedarsi": all'arrivo dell'età limite non cesseranno ipso facto dal loro ufficio ma devono presentare rinuncia al...

Nei big data dell’Inps i segreti per non andare in pensione troppo tardi : Il diario degli italiani negli archivi?Inps, dalle paghe alle malattie, le microstorie dei cittadini aiutano a ricostruire i trend del Paese...