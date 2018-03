La nuova minaccia di Putin | un super missile nucleare “invulnerabile” 

Cambiamento climatico : il permafrost artico nasconde una nuova - pericolosa minaccia per la salute umana e gli ecosistemi : Mentre il permafrost artico si scioglie, dà origine ad un circolo vizioso secondo cui il suolo sciolto rilascia le sue riserve di carbonio che intensificano il Cambiamento climatico, che a sua accelera lo scioglimento dei ghiacci. Ora i ricercatori hanno fatto un’altra scoperta inquietante: il permafrost contiene una quantità di mercurio di gran lunga superiore alle stime e, con il riscaldamento del suolo, potrebbe rilasciare il metallo tossico ...

Bitcoin & C : minaccia o nuova opportunità? A Perugia il 1° febbraio una tavola rotonda e un workshop specialistico : ... e dalla professoressa Gianna Figà Talamanca del Dipartimento di Economia. L'evento vedrà la presenza dei principali attori scientifici e tecnologici, sul piano sia nazionale sia internazionale, che ...

Gene Gnocchi : "Minacciato da Forza nuova - ma non volevo offendere Claretta Petacci" : "Non è mia intenzione offendere i morti, la battuta sul maiale per le strade di Roma era riferita a Giorgia Meloni. Sul sito di Forza Nuova c'è scritto che non ho la scorta e quindi posso essere ...

Gene Gnocchi : "Forza nuova minaccia di manganellarmi. È un malinteso - non infierirei sui morti" : "Mi dispiace che qualcuno si sia sentito toccato, ma rivendico il diritto di satira". Gene Gnocchi torna sulla battuta fatta in apertura di DiMartedì sul maiale avvistato tra i rifiuti di Roma, battezzato "Claretta Petacci, il maiale di Giorgia Meloni". Durante la trasmissione Circo Massimo di RadioCapital, il comico ha sottolineato che "si è trattato di un malinteso, perché non infierirei mai su un morto"."Sul sito di Forza ...

Il Segreto / Anticipazioni 17 gennaio : don Eusebio - una nuova minaccia per Puente Viejo? (puntata pomeridiana) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 17 gennaio: Camila è distrutta dopo avere scoperto il tradimento di Hernando con Lucia. Per questo pretende la verità dalla sua bocca...(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:06:00 GMT)

sospetti sulla vendita del milan ai cinesi-nuova smentita sull'inchiesta - il club minaccia querele - Media e Tv : I legali del Diavolo sanno perfettamente, e per scienza diretta, che sul tavolo di Greco e del suo aggiunto Fabio De Pasquale qualcosa sul milan c' è: se non altro perché a formare quel carteggio ...

nuova smentita sull'inchiesta. E il Milan minaccia querele : Milano - In oltre ventitrè anni di grattacapi giudiziari, a Silvio Berlusconi non era mai successo che a toglierlo d'impiccio fosse proprio la Procura di Milano. La smentita tassativa da parte di Francesco Greco, procuratore della Repubblica, sull'esistenza di un fascicolo sull'affare Milan è stata accolta ad Arcore come il segnale di un nuovo clima. E così ieri mattina gli avvocati di Fininvest, Niccolò Ghedini e Salvatore Pino, ...

Svelata la trama di Quantico 3 - la nuova vita di Alex tra un salto temporale e una pericolosa minaccia : Nella notte, il network ABC ha reso nota la trama di Quantico 3, terza stagione del thriller action rinnovato lo scorso anno nonostante gli ascolti bassi. I nuovi episodi dovrebbero andare in onda quest'anno a una data ancora in via di definizione. Come sapevamo, i primi episodi di Quantico 3 saranno ambientati in Italia, più precisamente in Toscana, a conferma delle riprese effettuate qualche mese con Priyanka Chopra tra i vigneti e un ...

Roma - Fontenuova. Minacciano deposito giudiziario : Roma, Fontenuova. Minacciano deposito giudiziario Arrestati 2 napoletani I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tivoli, sotto l'egida della Procura della Repubblica, hanno ...

Nord Corea - nuova minaccia di Kim Jong-un : “Sulla mia scrivania ho il pulsante nucleare” : Nord Corea, nuova minaccia di Kim Jong-un: “Sulla mia scrivania ho il pulsante nucleare” Il leader di Pyongyang ha tuonato ancora una volta contro gli Stati Uniti e il mondo occidentale nel suo consueto messaggio ai cittadini NordCoreani di inizio anno. “La nostra forza nucleare è stata completata. Che non inizino una guerra contro di […] L'articolo Nord Corea, nuova minaccia di Kim Jong-un: “Sulla mia scrivania ho il pulsante ...

Sacrificio d'amore / Anticipazioni quinta puntata 5 gennaio 2018 : la nuova minaccia di Corrado contro Silvia : Sacrificio d'amore, Anticipazioni quinta puntata 5 gennaio 2018: costretta a rinunciare a Brando dal patto siglato con Corrado, Silvia vivrà un vero e proprio inferno, ma a tenerla...(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 08:06:00 GMT)

Masterchef - la nuova chef denuncia : Sono stata minacciata dopo il programma : "Sapevo che la tv dà accesso diretto al giudizio sulla tua persona, sulla tua estetica elo temevo, ma non mi aspettavo questa violenza mediatica", inizia così il duro sfogo del nuovo giudice di Masterchef Antonia Klugmann.Intervistata dal Corriere della sera, la chef è un fiume in piena per i centinaia di attacchi in rete che ha ricevuto subito dopo le prime due puntate della nuova edizione di Masterchef. Antonia Klugmann nel ...

