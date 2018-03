La mitologia norrena di God of War analizzata in un nuovo podcast

God of War : dalla scelta della mitologia norrena al modo in cui le mitologie si intrecciano in una timeline : Come vi abbiamo rivelato in una notizia pubblicata poche ora fa Cory Barlog e Santa Monica Studios avevano pensato di ambientare il nuovo God of War in Egitto. La scelta finale, come sappiamo, è ricaduta sulla mitologia norrena ma perché proprio questo particolare universo? E soprattutto: le mitologie sono collegate in qualche modo tra loro?Il game director, Cory Barlog, e il capo di Santa Monica Studios, Shannon Studstill hanno discusso di ...