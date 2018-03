La Gioconda è pronta a lasciare il Louvre per un tour itinerante nel mondo

huffingtonpost

(Di giovedì 1 marzo 2018) Monna Lisa èa fare le valigie e invece di rimanere, immutabile con il suo enigmatico sorriso, ad aspettare milioni di visitatori, se li andrà a cercare, di museo in museo nel: questo l'orientamento, ribadito oggi, della ministra della Cultura francese, Françoise Nyssen. Primo candidato ad ospitare il capolavoro di Leonardo, la filiale dela Lens, nel nord della Francia.Ai microfoni di Europe 1, la Nyssen ha confermato un'intenzione già ventilata nella sua conferenza stampa di inizio anno: "non vedo perché certe cose debbano restare confinate - ha affermato - certamente, poi, bisogna fare attenzione alla conservazione e a quello che certe opere rappresentano. Ma il mio obiettivo è stato sempre quello della lotta alla segregazione culturale. E per questo, uno dei pilastri resta il piano delle opere itineranti".L'idea della ...