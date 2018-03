La disoccupazione risale all' 11 | 1% | ma diminuisce quella giovanile | grazie ai contratti

disoccupazione gennaio risale all'11 - 1% : ANSA, - ROMA, 1 MAR - La Disoccupazione a gennaio risale all'11 ,1% , +0,2 punti percentuali rispetto a dicembre, . Lo rileva l'Istat, spiegando che il tasso non aumentava da luglio scorso. La stima ...

Istat - disoccupazione : in gennaio risale all'11 - 1% - quella giovanile scende al minimo : 31 - 5% : La disoccupazione a gennaio risale all'11,1% , +0,2 punti percentuali rispetto a dicembre, . Lo rileva l' Istat, spiegando che il tasso non aumentava da luglio scorso. La stima delle persone in cerca ...