La cifra ideale per la felicità | il calcolo degli scienziati

Blastingnews

(Di giovedì 1 marzo 2018) È famoso il detto secondo il quale i soldi non fanno la, poiché essi non possono comprare l’amore oppure accrescere la ricchezza interiore. Nonostante questo, non c’è dubbio sul fatto che la comodità di una condizione economica stabile o agiata possa dare una gran bella spinta verso la. Ma ci basterebbe il giusto necessario per vivere oppure vorremmo qualcosa di più, quella che si definisce la cosiddetta ricchezza? A tal proposito si è interrogato un gruppo didella facoltà di scienze psicologiche dell’Università Purdue, i quali hanno condotto un esperimento su un campione di più di un milione e mezzo di persone mettendo a confronto ben 164 Paesi per scoprire quale sarebbe lamediaper la. Secondo i risultati conseguiti il redditomedio per laammonta intorno ai 95.000 dollari per una vita soddisfacente, mentre per il ...