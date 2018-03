La burla dei finti neonazisti che ha messo in ridicolo Repubblica e sinistra chic

ilgiornale

(Di giovedì 1 marzo 2018) Milano - I nazisti del Kekistan, più pericolosi ancora di quelli dell'Illinois dei Blues Brothers, peccato non esistano. Ma come? Fiano del Pd, ma anche Radio Popolare,e altri giornali preoccupati dal dilagare delle fake news, li hanno visti in piazza Duomo a Milano, con la bandiera neonazista verde, per sostenere Salvini, il loro nuovo Führer. E invece? Invece era una trollata, come si dice in gergo, ovvero una presa per il sedere, come si dice in osteria. Una bufala creata apposta per far cadere nellaossessionata dal ritorno del fascismo, tanto da vederlo ovunque, anche in una bandiera inventata di una nazione immaginaria, il Kekistan appunto. Il Kekistan, e la sua bandiera verde con quattro K uncinate che rievocano la bandiera del Terzo Reich, è l'invenzione di un sito di burloni, 4chan, specializzato appunto nella creazione di burle on line ...