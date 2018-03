La Boldrini zittisce ancora Grasso | Larghe intese? Non se ne parla

ilgiornale

: RT @GiancarloDeRisi: Migranti, Salvini zittisce la Cei e rimbecca Galantino che lo accusa di 'sciacallaggio sui rifugiati per avere quatro… - RosarioDiFusco : RT @GiancarloDeRisi: Migranti, Salvini zittisce la Cei e rimbecca Galantino che lo accusa di 'sciacallaggio sui rifugiati per avere quatro… - CarloMartellus : RT @GiancarloDeRisi: Migranti, Salvini zittisce la Cei e rimbecca Galantino che lo accusa di 'sciacallaggio sui rifugiati per avere quatro… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Èrottura tra i leader di Liberi e Uguali. In una intervista al Corriere della Sera, Lauraha ribadito di non essere d'accordo a mettere insieme partiti con idee e programmi diversi, qualora dalle elezioni non emergesse una maggioranza chiara e autosufficiente. "Di governi dinon se ne- ha detto seccata - è più dignitoso stare all'opposizione". L'esatto contrario di quanto pensa Pietroche proprio ieri sera, a Porta a Porta, ha aperto alla possibilità di una Große Koalition anche in Italia.Non è la prima volta chee lalitigano. Lo fanno sempre a distanza. Ma è abbastanza per dire che il collante tra i due tiene fino a un certo punto. Già quando si trattava di decidere sulle alleanze da tessere alle elezioni regionali, i due presidenti se ne erano usciti con posizioni diametralmente opposto. Uno ...