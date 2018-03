La bella Katia Greco divisa tra Fiction e Cinema

aldiladelcinema

(Di giovedì 1 marzo 2018) Colori mediterranei e una sensualità che la contraddistingue. Lei è, messinese di nascita con alle spalle, seppur giovanissima, una lunga carriera teatrale, televisiva etografica. Dal 14 marzo su RaiDue sarà nel cast della serie tv “Il Cacciatore” per la regia di Davide Marengo e Stefano Lodovichi che vede protagonisti Francesco Montanari, Paolo Briguglia ed Edoardo Pesce. Prossimamente, inoltre, sarà anche nella famosaRai “L’Allieva 2”. Nel 2018tornerà sul grande schermo come protagonista femminile del film horror in lingua inglese “Cruel Peter”, coprodotto da Raiper la regia di Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia. Prossimamente sarà alanche con il film “The Elevator” di Massimo Coglitore con Burt Young, Caroline Goodall e James Park. Laureata in Scienze Biologiche, nel 2005 debutta come attrice teatrale con lo spettacolo ...