Juventus | senza Pogba | ricavi in calo

Juventus-Atalanta - i convocati di Gasperini : un’assenza importante : Sono 21 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Juventus-Atalanta, gara di ritorno della semifinale di Tim Cup in programma a Torino domani alle 17,30. Out Petagna a causa di un problema muscolare che lo terrà lontano dal terreno di gioco per la gara di Torino. Ecco i convocati resi noti dal sito ufficiale del Club: 99 BARROW MUSA 1 BERISHA ETRIT 13 CALDARA MATTIA 21 CASTAGNE TIMOTHY 9 CORNELIUS ANDREAS 4 CRISTANTE BRYAN 15 DE ...

Probabili formazioni Juventus-Atalanta - semifinale Coppa Italia 2018. Bianconeri senza Higuain e Dybala : Mercoledì 28 febbraio si giocherà Juventus-Atalanta, ritorno della semifinale di Coppa Italia 2018. Le due squadre dovevano già incontrarsi domenica pomeriggio in campionato ma la forte nevicata che si è abbattuta su Torino ha costretto al rinvio. All’Allianz Stadium i Bianconeri partiranno con tutti i favori del pronostico per agguantare la qualificazione alla Finale di Roma: i ragazzi di Max Allegri hanno vinto all’andata per 1-0 e ...

Atalanta - i convocati per la Juventus : che assenza per Gasperini : convocati Atalanta – Si avvicina la gara di campionato tra Juventus ed Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dalla delusione in Europa League contro il Borussia Dortmund, partita comunque di grande livello per i nerazzurri. In vista della gara contro gli uomini di Allegri, pesante assenza per la squadra di Gasperini, out infatti l’attaccante Petagna, c’è invece Rizzo. PORTIERI: Berisha, Gollini, Rossi DIFENSORI: Bastoni, ...

Juventus-Napoli fa già discutere : sui social si spinge per la presenza dei tifosi partenopei allo Stadium - il punto : Mancano due mesi esatti alla sfida delle sfide: Juventus-Napoli. A detta di molti lo scontro diretto tra le due contendenti per lo scudetto servirà per capire chi avrà la meglio in questa tenzone infinita e di conseguenza chi si cucirà il tricolore addosso. Il big match dello Stadium, come detto, dista ancora due mesi, ma già montano le prime polemiche. A infiammare i social è la questione relativa alla presenza o meno dei tifosi partenopei nel ...

Juventus - ecco perché senza Matuidi gira tutto peggio : TORINO - Il problema è semplice semplice: la Juventus può fare a meno di Blaise Matuidi? La risposta, a meno che non si abbia il cervello appena 'centrifugato', è altrettanto ovvia: no. Non si può, ...

Juventus - la moglie di Marchisio lancia un messaggio ad Allegri : 'La tolleranza senza rispetto...' : A cominciare da sua moglie Roberta Sinopoli che, come riporta il Corriere dello sport , in una Storia su Instagram ha pubblicato un testo che per molti è suonato come un messaggio diretto ad Allegri. ...

Juventus-Tottenham - la formazione scelta da Pochettino : c’è qualche assenza di rilievo : Il Tottenham è sbarcato a Torino per affrontare questa sera la Juventus nella gara valida per gli ottavi di finale di Champions League. Il tecnico dei londinesi Mauricio Pochettino, dovrà fare a meno di qualche pedina di spessore (così come Allegri), su tutti Toby Alderweireld. “Ha 28 anni e ha subito un grave infortunio, dobbiamo fare attenzione perché non possiamo mettere a rischio la sua carriera. Per giocare devi essere al 200%, per ...

Napoli e Juventus - coppia senza rivali : ormai difficile pensare come Napoli e Juve possano perdere punti. La differenza con tutte le altre è profonda. Il Napoli ha perso una sola partite su 24 e l'ha persa contro la Juventus. Allegri ha ...

Fiorentina-Juventus - Adani : 'Senza Matuidi bisogna cambiare' : TORINO - Adani, opinionista di Sky Sport , ha parlato alla fine di Fiorentina-Juventus analizzando un particolare che lo ha colpito: ' Matuidi è stato l'elemento che ha permesso ad Allegri di cambiare sistema. Con il francese la Juve ...

Napoli - Sarri senza peli sulla lingua : il battibecco De Laurentiis-Marotta - la Juventus e l’infortunio di Mertens : Successo e controsorpasso alla Juventus. Il Napoli continua a non sbagliare un colpo ed ottiene tre punti preziosi nella gara contro il Benevento, ecco le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Premium Sport: “loro in questo momento in casa sono vivi, in un ambiente rigenerato dai tanti acquisti fatti in settimana. Era una gara più difficile di quanto dicesse la classifica. Abbiamo fatto mezz’ora di grande livello dopo aver fatto ...