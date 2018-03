JUVENTUS | MAROTTA SU EMRE CAN E HIGUAIN Tra il recupero del Pipita e il mercato

JUVENTUS - Marotta glissa sul futuro di Buffon : 'Ne parlerà con Agnelli' : Buffon ? Del suo futuro parlerà con Agnelli ". Così B eppe Marotta, amministratore delegato della Juventus , ha dribblato le domande sul futuro del portiere. Presente alla consegna del premio "...

JUVENTUS - Marotta : 'Allegri continuerà con noi. Per Higuain serve prudenza - lo aspettiamo' : ... noi stiamo facendo e abbiamo fatto la nostra strada, sappiamo che esistono altri club concorrenti che sono sicuramente tra i migliori al mondo, rimane il fatto che il destino di un giocatore è nella ...

JUVENTUS - Marotta dà un “indizio” di calciomercato… : L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, si è recato oggi al Teatro Regio per ritirare il premio di Sportivo Piemontese dell’anno. Interpellato dai cronisti ha dato anche qualche indizio di mercato, uno nello specifico su Matteo Darmian, esterno accostato ai colori bianconeri in diverse occasioni, che in estate potrebbe lasciare la Premier League. “E’ un calciatore del Manchester United -ha dichiarato ...

Marotta : 'La JUVENTUS ha una rosa allestita per sopperire agli infortuni' : TORINO - L'ad e dg della Juventus , Beppe Marotta , ha fatto il punto sugli infortunati nell'immediato pre-partita della sfida con l'Atalanta, semifinale di ritorno di Coppa Italia, a Torino. ' ...

La JUVENTUS ed i tanti infortunati : Marotta risponde così : La Juventus scende in campo par la gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, l’obiettivo per la squadra di Massimiliano Allegri è quello di staccare il pass per la finale. La squadra bianconera non è scesa in campo causa neve nell’ultima giornata di campionato proprio contro gli uomini di Gasperini, in testa anche la gara di ritorno di Champions League contro il Tottenham. Ecco le parole di Marotta prima del match contro ...

JUVENTUS-Atalanta rinviata per neve. Marotta : “Non sarebbe vero spettacolo” : Juventus-Atalanta è stata rinviata per neve. Una nevicata si è abbattuta sull’Allianz Stadium nelle ore precedenti alla partita e l’intensità è aumentata poco prima del fischio d’inizio. Impossibile scendere in campo. Le due squadre si erano dette disponibili, ma il direttore generale bianconero Beppe Marotta aveva spiegato pochi minuti prima delle 18: “Le condizioni atmosferiche sono chiare, lo spettacolo sarà ...

JUVENTUS - assalto a Cristante : ecco l’offerta di Marotta. L’Atalanta apre all’affare… : Juventus, assalto a Cristante: ecco l’offerta di Marotta. L’Atalanta apre all’affare… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, assalto A Cristante- La Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Cristante. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Stampa”, i bianconeri sarebbero pronti a ...

Boom JUVENTUS : “Buffon furioso per il rinnovo al ribasso proposto da Marotta! E Allegri…” : Il futuro di Gianluigi Buffon è un tema che sicuramente terrà banco in casa Juventus nei prossimi mesi. Il sito ‘Dagospia’, intanto, ha riportato una notizia clamorosa in merito entrando nel dettaglio della proposta che il presidente bianconero, Andrea Agnelli, avrebbe fatto il numero uno di ‘Madama’. A Buffon, secondo Dagospia, verrà offerto un rinnovo con un ingaggio al ribasso: Agnelli, in particolare, vorrebbe ...

Calciomercato JUVENTUS - non solo Emre Can : la mossa di Marotta per giugno! : La Juventus è sempre stata abile a programmare il mercato estivo con anticipo ed anche in questa stagione sta lavorando in maniera minuziosa in vista della prossima annata. La situazione legata ad Emre Can non è l’unica al vaglio di Marotta e Paratici. E’ ormai ben noto l’addio di alcune pedine importanti come Lichtsteiner ed Asamoah, dunque la società sta valutando le possibili mosse per il prossimo anno. Sulla sinistra ...

JUVENTUS - Allegri ha chiesto Bonaventura : pronto l’assalto di Marotta : Juventus, Allegri ha chiesto Bonaventura: pronto l’assalto di Marotta Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Allegri- Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta piombare su Giacomo Bonaventura. Massimiliano Allegri avrebbe chiesto il giocatore rossonero per la prossima stagione. Un giocatore capace di vestire sia i panni ...

Florenzi alla JUVENTUS?/ Calciomercato Roma - Marotta studia il colpo possibile : Florenzi alla Juventus? Calciomercato Roma, Marotta studia il colpo possibile. I campioni d’Italia in carica si sarebbero messi sulle tracce del tuttofare del club giallorosso(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:34:00 GMT)

JUVENTUS - Marotta indica la via : 'La Champions sogno e obiettivo' : TORINO - Se il Napoli è stato accusato di aver mollato l' Europa League e di essersi arreso troppo presto al Lipsia nei sedicesimi di Europa League, alla Juventus non si molla niente. A confermarlo ...

JUVENTUS - problema Buffon? Marotta allo scoperto : La Juventus in campo per la gara di campionato contro il Torino, lunch match che promette grande spettacolo. Importanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Premium Sport soprattutto sul ‘caso Buffon’: “Ci sono ancora 14 partite e tanti scontri diretti. Questa partita è uno scontro particolare, dobbiamo entrare in campo determinati per portare a casa i tre punti. Douglas Costa? Lo abbiamo preso dal Bayern Monaco, una ...

JUVENTUS - Marotta osserva Florenzi : la Roma lavora sul fronte rinnovo - ma… : Juventus, Marotta osserva Florenzi: la Roma lavora sul fronte rinnovo, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marotta osserva Florenzi- La Roma si prepara a blindare Florenzi. Come accennato nei giorni scorsi, e come riportato da diversi colleghi, il club giallorosso sarebbe pronto ad offrire il rinnovo contrattuale al terzino/centrocampista ...